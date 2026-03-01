Fußball-Hammer: "Ted Lasso"-Star wird jetzt Profi-Kicker

Cristo Fernandez, bekannt als Dani Rojas aus "Ted Lasso", könnte nach über 20 Jahren wieder Profi-Fußball spielen. Der 35-Jährige trainierte kürzlich bei USL-Klub El Paso Locomotive.

Fernandez, der Rojas seit der ersten Staffel von "Ted Lasso" spielt, war als Jugendlicher ein vielversprechender Mittelfeldspieler. Mit 15 Jahren unterschrieb er bei Club Deportivo Estudiantes Tecos in Guadalajara und stand kurz vor seinem Profidebüt in Mexikos zweiter Liga. Ein schweres Knieleiden stoppte seine Fußballkarriere für ein Jahr. "Nach meiner Verletzung habe ich versucht, zurückzukommen, aber es hat nicht funktioniert", sagte er 2023 in einem Interview mit Backstage. Er wechselte zur Schauspielerei, doch nun scheint ein unerwartetes Comeback bevorzustehen.

Billy Harris, Hannah Waddingham, Cristo Fernández, Juno Temple, Jodi Balfour und Jason Sudeikis © Getty

Training bei El Paso Locomotive

Am Samstag wurde Fernandez beim Training mit USL Championship-Klub El Paso Locomotive gesichtet. Fans reagierten vor allem in den sozialen Netzwerken begeistert. Das Podcast-Team von Seriously Loco Soccer bestätigte, dass er voraussichtlich einen Vertrag als Spieler unterschreiben wird. El Paso Locomotive startet seine USL-Saison am Samstag, den 7. März, gegen Colorado Springs Switchbacks.

Ein Märchen-Comeback?

Cristo Fernandez als "Dani Rojas" © Hersteller

Ob Fernandez beim Saisonauftakt auflaufen wird, ist noch unklar. Dennoch könnte der 35-Jährige seinen Kindheitstraum vom Profi-Fußball erfüllen – und seine ikonische "Ted Lasso"-Devise beweisen: Fußball ist unser Leben!