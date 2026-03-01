Alles zu oe24VIP
Olivia Dean
© Getty

Musikpreis-Gala

Harry Styles, Olivia Dean und Ozzy Osbourne prägen "Brit Awards" 2026

01.03.26, 12:25 | Aktualisiert: 01.03.26, 14:05
Teilen

Glitzer und große Emotionen bei den BRIT Awards 2026: In Manchester wurde der wichtigste britische Musikpreis verliehen – mit einem umjubelten Comeback von Harry Styles und einer Abräumerin des Abends. 

Bei den BRIT Awards 2026 wurde Manchester zum Zentrum der internationalen Popwelt. Die Auszeichnung gilt als bedeutendster Musikpreis Großbritanniens und ehrt jährlich nationale und internationale Stars. Nach drei Jahren Bühnenabstinenz meldete sich Harry Styles bei der Gala eindrucksvoll zurück. In High-Waist-Hose und mintgrünem Hemd performte er fünf Minuten lang seinen neuen Song "Aperture" und begeisterte das Publikum. Das Lied ist ein Vorgeschmack auf sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", das am 6. März erscheint. Auch eine Tour ist geplant, die Tickets waren rasch ausverkauft.

Harry Styles

Harry Styles

© Getty

Olivia Dean triumphiert

Für besonderes Aufsehen sorgte die 26-jährige Olivia Dean. Sie gewann gleich vier Preise in den Kategorien „Künstler des Jahres“, „Album des Jahres“, „Bester Pop-Act“ und „Song des Jahres“.

Olivia Dean

Olivia Dean

© Getty

Ehrung für Ozzy

Robbie Williams

Robbie Williams

© Getty

Ein emotionaler Moment war die posthume Ehrung von Ozzy Osbourne, der im vergangenen Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Er wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Tochter Kelly und Witwe Sharon Osbourne nahmen den Preis stellvertretend entgegen. Als Tribute an Ozzy sang Robbie Williams dessen Hit "No More Tears" begleitet von einer Bombast-Show mit zahlreichen Fotos von Ozzy und seiner Familie auf den riesigen Screens.

Kelly und Sharon Osbourne

Kelly und Sharon Osbourne

© Getty

Übersicht über die vergebenen Brit Awards:

  • ALBUM OF THE YEAR Olivia Dean, "The Art of Loving"
  • ARTIST OF THE YEAR Olivia Dean
  • SONG OF THE YEAR Sam Fender (with Olivia Dean), "Rein Me In"
  • GROUP OF THE YEAR Wolf Alice
  • BREAKTHROUGH ARTIST Lola Young
  • INTERNATIONAL ARTIST OF THE YEAR Rosalia
  • INTERNATIONAL GROUP OF THE YEAR Geese
  • INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR ROSÉ & Bruno Mars, "APT."
  • ALTERNATIVE/ROCK ACT Sam Fender
  • POP ACT Olivia Dean
  • HIP HOP, GRIME, RAP ACT Dave
  • R&B ACT Sault
  • DANCE ACT Fred again../Skepta/PlaqueBoyMax
  • LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD Ozzy Osbourne
  • SONGWRITER OF THE YEAR Noel Gallagher
  • PRODUCER OF THE YEAR PinkPantheress
  • OUTSTANDING CONTRIBUTION TO MUSIC Mark Ronson 

K-Pop schreibt Geschichte

Noel Gallagher

Noel Gallagher

© Getty

Erstmals gewann mit "APT" von Bruno Mars und Rosé ein K-Pop-Hit einen BRIT Award. In Manchester wurde außerdem Noel Gallagher als Songwriter des Jahres gefeiert – Monate nach der weltweit beachteten Oasis-Reunion-Tour.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

