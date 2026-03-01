Beatrice & Eugenie: Andrew-Töchter von Ascot "verbannt"

Für Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie könnte es ein harter Einschnitt sein: Laut einem Bericht sollen die Töchter von Prinz Andrew vom traditionsreichen Pferderennen in Ascot ausgeschlossen werden.

Wie die britische "Mail on Sunday" berichtet, sollen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie vom legendären Pferderennen in Ascot in der Grafschaft Berkshire ausgeschlossen worden sein. Quellen zufolge seien die Schwestern von dem Verbot "völlig überrumpelt" worden. Die Royal-Ascot-Rennwoche im Juni gilt als Pflichttermin für hochrangige Adelsfamilien. Auch Mitglieder der Königsfamilie verfügen dort über eine eigene Zuschauerbox. Im Palast soll intensiv darüber beraten worden sein, welche Rolle Beatrice und Eugenie künftig für die Monarchie spielen dürfen.

Prinzessinnen Eugenie und Beatrice © Getty

Laut dem Bericht sollen die Prinzessinnen auf absehbare Zeit von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Als Grund wird angeführt, dass ihre eigene Verwicklung in den Epstein-Skandal nicht ausreichend geklärt sei.

Offene Fragen

Unbeantwortet sei etwa, inwieweit die Schwestern finanziell von Jeffrey Epstein (†66) profitiert haben könnten. Prinzessin Beatrice soll dem Bericht zufolge 2015 innerhalb eines Jahres 17 Luxusurlaube gemacht haben, obwohl ihr Jahreseinkommen bei rund 26.000 Euro gelegen habe. Bekannt ist zudem, dass ihre Mutter Sarah "Fergie" Ferguson sich von Epstein bei Schulden unterstützen ließ und ihn mehrfach um finanzielle Hilfe bat, unter anderem zur Begleichung ihrer Miete.

© Getty

Abstand im Königshaus

Prinz William und seine Ehefrau Kate sollen laut "Mail on Sunday" Abstand halten. William habe anderen Royals geraten, sich für den Rest des Jahres nicht gemeinsam mit den Prinzessinnen fotografieren zu lassen. Bei einem Event wie Ascot wäre das schwer umzusetzen gewesen.

© Getty Images

Unterstützung aus Kalifornien

Aus Kalifornien soll Prinz Harry Unterstützung angeboten haben. Er habe Beatrice seine Villa in Montecito als Rückzugsort in Aussicht gestellt. Nach dem "Megxit" standen die Sussexes vor allem mit Eugenie in Kontakt. Andrews Niedergang soll jedoch besonders Beatrice belasten.

Harry und Meghan wurden in New York für ihre Arbeit geehrt. © Getty Images

Für den Moment scheint den beiden Prinzessinnen ein ähnliches Schicksal wie einst Harry und Meghan zu drohen.