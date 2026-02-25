Diebesduo fliegt nach Verkehrsunfall auf

Die Beschuldigten im Alter von 37 und 39 Jahren wurden festgenommen.

Hainburg/Neusiedl am See. Nach einem Verkehrsunfall ist in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Diebesduo aufgeflogen und festgenommen worden. Ein 39-jähriger Slowake und sein 37 Jahre alter mutmaßlicher Komplize sollen im Februar zwei Einbruchsdiebstähle in Hainburg vollendet und einen in Neusiedl am See versucht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Der 39-Jährige war am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem Pkw gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht. Der slowakische Staatsbürger hatte keine gültige Lenkerberechtigung dabei. Später stellte sich heraus, dass ihm auch das Unfall-Kfz nicht gehört. Der Mann dürfte eine Autofahrerin zum Anhalten bewegt und sich unvermittelt auf die Rückbank des Wagens gesetzt haben. Die Lenkerin verließ den Pkw aus Angst, der 39-Jährige fuhr damit davon.

Nahe der Unfallstelle wurde auch der 37-Jährige ausgeforscht und festgenommen. Die beiden Männer dürften mittels Funkgerät miteinander verbunden gewesen sein. Die Einbrüche in Hainburg datieren vom 11. Februar sowie vom vergangenen Montag, der versuchte Coup in Neusiedl am See vom Sonntag. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Der 39-Jährige bestritt bei Einvernahmen jegliche Tatbeteiligung, der jüngere Beschuldigte war geständig.