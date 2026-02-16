Alles zu oe24VIP
Hausbrand forderte sieben Feuerwehren
Ermittlungen laufen

Hausbrand forderte sieben Feuerwehren

16.02.26, 16:20
Zur möglichen Brandursache gibt es bis dato noch keine Informationen. 

In Lohnsburg am Kobernaußerwald (Bezirk Ried) brach am Sonntagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Sieben Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu löschen, berichtete Kommandant Christian Spindler.

Die Einsatzkräfte hatten es schwer, da das Haus stark verraucht war und viele Gegenstände den Zugang zum Brandherd behinderten. Um die Flammen zu bekämpfen, mussten unter anderem zahlreiche Bücher ins Freie gebracht werden. Der 64-jährige Hausbesitzer wartete bereits draußen und meldete, dass keine weiteren Personen im Haus seien. Er wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Am Montag wurde mit der Ermittlung der Brandursache begonnen.

