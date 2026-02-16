Infineon und IT:U bilden Studenten zu Zukunftsgestaltern aus

Drei spezialisierte "LearnLabs" am Infineon-Standort sind das Herzstück der Zusammenarbeit.

Infineon Austria und Interdisciplinary Transformation University (IT:U) haben eine strategische Kooperation in Forschung und Lehre vereinbart. Ziel ist es, Studierende mit digitalen Schlüsseltechnologien vertraut zu machen und sie in interdisziplinären Projekten eng mit Industrieexperten zu vernetzen. Die Vereinbarung wurde von Vorstandsvorsitzender Sabine Herlitschka und Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt unterzeichnet.

Herzstück der Zusammenarbeit sind drei spezialisierte „LearnLabs“, die direkt am Infineon-Standort in Linz entstehen und im Spätsommer 2026 eröffnet werden. Dort können bis zu 60 Studierende projektbasiert in Kleingruppen arbeiten. Geplant sind ein „Smart Electronics Lab“, ein „Digital Prototyping Lab“ und ein „Space Technology Lab“. Die thematischen Schwerpunkte reichen von Halbleitersystemen, Edge-KI und intelligenten Sensorsystemen über 3D-Druck und digitale Fertigung bis hin zu Satellitenforschung, Quantenverschlüsselung und Robotik für den Einsatz im All.

Nachhaltige Stärkung des Hightech-Standorts Linz

Das innovative Lehrmodell setzt auf projektbasiertes Lernen, Teamarbeit und Design Thinking. Studierende des Masterprogramms „Interdisciplinary Computing“ erwerben neben technologischem Know-how auch Kompetenzen in Projektmanagement, Kommunikation und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die Partner sehen darin einen wichtigen Impuls für Innovation, die Ausbildung von Fachkräften und die nachhaltige Stärkung des Hightech-Standorts Linz.