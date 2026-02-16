Alles zu oe24VIP
Tirol: Schneefall sorgte für Verkehrschaos
© Apa/Asfinag

Auch morgen Schnee

Tirol: Schneefall sorgte für Verkehrschaos

16.02.26, 16:43
Teilen

Straßensperren, Staus und Unfälle gab es am Montag auf den Tiroler Straßen wegen Neuschnee. 

Wegen der anhaltenden Schneefälle kam es Montagfrüh in Tirol zu massiven Verkehrsproblemen.

Vor allem im Westen blieben zahlreiche Lkws hängen, dazu ereigneten sich mehrere Unfälle, die Straßensperren und Staus verursachten. Am Vormittag verlagerte sich der Schneefall ins Unterland, wo es ebenfalls zu Unfällen kam. Stau bildete sich etwa auf der Brixentalstraße zwischen Westendorf und Hopfgarten sowie auf der Eibergstraße zwischen Kufstein und Söll.

Zwischen Jenbach und Maurach war die Kasbachstraße bis zum späten Vormittag gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Auch die Fernpassstraße und das Mieminger Plateau waren stark betroffen, ebenso die Miemingerstraße von Telfs nach Nassereith und die Mötzerstraße. Auf der A12 und S16 zwischen Innsbruck und Landeck kam es abschnittsweise zu Stau.

Morgen weitere ergiebige Schneefälle

Schneefahrbahnen gab es außerdem auf der Seefelder Straße zwischen Zirl und Scharnitz. Gegen Mittag ließ der Schneefall nach, doch auch für Dienstag sind weitere ergiebige Schneefälle angekündigt.

