BENJINATOR: Die Welt staunt über Karls GOLD-STRIP

Unser Olympiasieger mit dem Wahnsinns-Body! Sekunden nach seinem Gold-Coup verblüffte Benjamin Karl (40) die Sport-Welt mit einem Strip.

Die Snowboard-Arena in Livigno, Sonntag, 14.47 Uhr. Karl breitet die Hände zum Gold-Jubel aus. Kurz hält der mittlerweile zweimalige Olympiasieger inne, dann startet er seinen Strip: Ein Kleidungsstück nach dem anderen zieht er aus, mit nacktem Oberkörper posiert der 40-Jährige in der Hulk-Pose, brüllt seine Freude in die Welt hinaus: "JAAAAAAAAAAAA!"

"Benjinator" - wie Vorbild Herminator 2001

Wie "Herminator" Hermann Maier nach seinem dritten Gesamtweltcupsieg in Aare 2001. "Der Hermann war immer schon mein Vorbild. Ich wollte seine Pose nachahmen, ich hab nur auf den richtigen Augenblick gewartet." Jetzt ist Karl, unser Benjinator!

Was für ein Modell-Athlet (1,86 m/87 kg), was für eine Karriere!

Am Samstag hatte sich Karl am Tag nach seinem Auftritt als Fahnenträger die Usain-Bolt-Doku auf Netflix angeschaut und war ganz locker an den Start gegangen: "Ich hab es einfach nur genossen. Olympiasieger war ich ja schon." Wie 2022 in Peking - wo 2008 auch der Bolt-Stern aufgegangen war. Karl: "Der hat gesagt, 'I am the Greatest!', ich wollte auch immer der Größte sein." Sein Rat an alle ÖOC-Kollegen: "Schaut euch die Doku an!"

2x Gold, je 1x Silber und Bronze: Karl zieht mit Maier gleich

2010 Silber in Vancouver, 2014 Bronze in Sotschi. Und jetzt die zweite Goldmedaille nach Peking 2022. Mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze holte Karl auch den Herminator in der Medaillenbilanz ein und ist jetzt Österreichs fünfterfolgreichster Olympia-Athlet hinter Felix Gottwald (3x Gold/1x Silber/3x Bronze), Thomas Morgenstern (3/1/0), Matthias Mayer (2/1/1) und Toni Sailer (3/0/0).

Radprofi-Karriere als Da Capo?

Nach dieser Saison ist für den fünfmaligen Weltmeister und dreimaligen Gesamtweltcup-Sieger (2007/08, 2009/10, 2010/11) Schluss - aber nur auf dem Snowboard. Jetzt will er Radprofi werden.