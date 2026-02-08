Schöni: "Nehmt euch Gold-Karl zum Vorbild!"

oe24-Olympia-Experte Rainer Schönfelder zieht vor Benjamin Karl den Hut - und hofft, dass der Rest unserer Medaillenkandidaten jetzt nachzieht.

Nachdem mich die meine Alpinski-Freunde hängenließen, haben Benjamin Karl und Sabine Payer wie an dieser Stelle prophezeit zugeschlagen. Beeindruckend wie die beiden abgeliefert haben!

Erstaunlich, wie es Karl schafft, alles auf den Punkt hinzubekommen. Und das mit 40. Aber Alpin-Snowboarden ist offenbar eine taktische Gschicht, bei der du all deine Routine ausspielen musst. Es freut mich, dass es eine Sportart gibt, in der das Alter offenbar keine Rolle spielt. Da wäre ich mit meinen 48 Jahren vielleicht auch noch dabei ...

Benjamin Karl mit gesunder positiver Arroganz

Karl ist mit der gesunden positiven Arroganz zu den Spielen gekommen: "Hallo, da bin ich, und jetzt schauen wir uns das an!" Er macht Unmögliches möglich, damit kann er unsere ganze Mannschaft mitreißen.

Nach der Watschn für unsere Abfahrer und dem Blech-Pech von Skispringerin Lisa Eder am Samstag und am Sonntag von Conny Hütter hätten wir sehr schnell in eine Negativspirale geraten können.

Karl mit seiner Alles-ist-möglich-Mentalität hat uns da rechtzeitig rausgeholt - wie es ihm offenbar Usain Bolt in seiner Doku vorgezeigt hat.

Solche Geschichten schreibt nur Olympia

Die zweite Story, wie sie nur Olympia schreibt, hat Sabine Payer geliefert. Wie haben wir vor vier Jahren mit ihr mitgelitten - als anstatt um Medaillen zu kämpfen in Corona-Quarantäne auf ihren Rückflug warten musste!

Jetzt freuen wir auf die nächsten Olympia-Tage! Bei der Wundertüte Teamkombi starten unsere Herren hoffentlich mit der ersten Alpin-Medaille in die neue Woche. Mein Rat: Pfeift auf dieses Linien-Fahren, lasst die Ski laufen! Nehmt euch ein Vorbild an Franz Klammer. Der Kaiser meinte nach seinem Gold-Ritt 1976: "Mich hat's owagebeutelt von oben bis unten!" So was wollen wir doch wieder hören!