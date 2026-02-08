Vonn-Drama: Schwester musste Horror-Sturz hautnah mit ansehen

Das geplante Olympia-Märchen endete in einem Albtraum: Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn bei der Abfahrt äußert sich nun ihre Schwester Karin Kildow zu den dramatischen Momenten an der Strecke.

Die Bilder der verunglückten Lindsey Vonn schockierten am Sonntag die Sportwelt. Die 41-Jährige verlor bereits in einer der ersten Kurven nach einer Bodenwelle die Kontrolle, verfing sich mit dem rechten Arm in einem Tor und schlug verdreht auf der Piste auf. Augenzeugen berichteten von gänsehauterregenden Schreien des US-Superstars, bevor sie auf einer Trage fixiert und per Rettungshubschrauber abtransportiert wurde.

Angst in der Familie

Ihre Schwester Karin Kildow, die das Rennen gemeinsam mit Vater Alan live vor Ort verfolgte, schilderte dem US-Sender NBC ihre Gefühle während des Unfalls: „Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten. Es ging alles sehr schnell. In so einem Moment hofft man einfach nur, dass sie okay ist.“ Besonders der Anblick der Rettungskräfte sei laut Kildow „beängstigend“ gewesen, da der Einsatz von Tragen nie ein gutes Zeichen sei.

Warten auf den Befund

Obwohl die Diagnose noch aussteht, befindet sich Vonn bereits in den Händen von Spezialisten. „Sie hat alle ihre Chirurgen und ihr Team hier. Also bin ich mir sicher, dass sie uns einen Bericht geben werden“, erklärte Kildow weiter. Bisher wisse die Familie lediglich, dass Lindsey aktuell gründlich untersucht werde. Der Schmerz sitze tief, da Vonn für diesen Auftritt alles riskiert habe.

Riskante Mission gescheitert

Erst vor einer Woche hatte sich die Abfahrts-Königin beim Weltcup in Crans-Montana das Kreuzband gerissen. Trotz dieser schweren Verletzung entschied sie sich gegen eine Operation und für einen Start mit einer speziellen Knie-Stabilisierung, um ihren Olympia-Traum in Italien zu verwirklichen. Ob der aktuelle Sturz mit der vorangegangenen Instabilität zusammenhängt oder neue, schwere Verletzungen nach sich zieht, wird derzeit medizinisch geklärt.