Finger weg: 5 Dinge, die Sie NIEMALS in den Trockner werfen sollten

Im Winter ist der Trockner unser bester Freund! Denn wenn der Wäscheständer zum ungeliebten Möbelstück wird, bietet er eine schnelle Lösung. Doch Achtung: Nicht alles, was gewaschen wird, darf auch in die Trommel!

Wer keine Lust hat, im Winter ständig über einen Wäscheständer zu stolpern, schafft mit einem Trockner schnell Abhilfe. Er zaubert trockene Wäsche in Rekordzeit, ohne sich unangenehm in den Raum zu drängen. Da liegt die Versuchung nah, einfach alles reinzuwerfen, was noch nass ist. Aber Achtung! Einige Kleidungsstücke haben im Trockner nichts zu suchen sonst sind Ihre liebsten Teile schneller ruiniert, als Sie denken.

Diese Textilien haben im Trockner nichts verloren

© Getty Images

Seide, Kaschmir und Wolle

Seide, Kaschmir und Wolle zählen zu den edelsten und empfindlichsten Stoffen in unserer Garderobe. Diese Materialien sind besonders anfällig für Schäden durch Hitze. Der Trockner kann nicht nur unschöne Falten erzeugen, die nur schwer zu entfernen sind, sondern auch die Fasern selbst schädigen. Seide verliert durch die hohe Temperatur ihren Glanz, Kaschmir kann sich verziehen, und Wolle läuft schnell ein oder verfilzt. Um diese Stoffe zu pflegen, ist Lufttrocknung auf einer flachen Fläche die beste Wahl.

Kleidung mit Perlen, Pailletten und Aufdrucken

Kleidung mit aufwendigen Verzierungen wie Perlen, Pailletten oder aufgedruckten Motiven sollte niemals in den Trockner. Die Hitze kann die feinen Details beschädigen oder komplett zerstören. Pailletten und Perlen könnten sich lösen, an anderen Kleidungsstücken hängen bleiben oder die Textilien zerknautschen.

BHs und Badebekleidung

Viele wissen es nicht, aber BHs und Bikinis vertragen den Trockner gar nicht gut. Die Elastizität von Elasthan und Gummi wird durch die hohe Hitze beeinträchtigt, was die Passform der Unterwäsche dauerhaft verändert. Auch Badeanzüge, Badeshorts oder -hosen sollten nicht in der Trommel landen, da die Hitze die Textilien verformt und ihre Struktur zerstört.

Badezimmermatten

Badezimmermatten sollten regelmäßig gereinigt werden, doch bitte nichts im Trockner, vor allem, wenn sie einen Gummirücken haben. Durch die Hitze kann der Gummi schmelzen oder zerbröseln, was nicht nur das Material zerstört, sondern auch Ihren Trockner verunreinigen kann.

© Getty Images

Lederbekleidung

Lederkleidung sollte grundsätzlich nicht in den Trockner. Die hohe Temperatur führt dazu, dass das Leder austrocknet, brüchig wird und seine Flexibilität verliert. Zudem können bei feuchten Lederstücken Risse entstehen. Auch Kunstleder oder Lederimitate sind empfindlich gegenüber der hohen Temperatur.

Unsicher? Ein Blick auf das Pflegeetikett hilft!

Wenn Sie sich bei einem Kleidungsstück unsicher sind, hilft ein Blick auf das Pflegeetikett. Das Pflegezeichen für den Trockner ist ein Quadrat mit einem Kreis darin. Ist dieses Zeichen durchgestrichen, ist der Trockner tabu!