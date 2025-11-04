Finger weg! Warum Sie Wollpullover niemals mit Vollwaschmittel waschen sollten

Wollpullover lieben Wärme – aber bitte keine Vollwaschmittel! Warum Sie Ihre Lieblingspullis damit ruinieren (und was sie stattdessen wirklich weich und kuschelig hält), lesen Sie hier.

Kuschelig, warm und einfach zum Reinkuscheln – Wollpullover sind unsere besten Begleiter, wenn es draußen kalt wird. Doch beim Waschen kann genau diese Lieblingskleidung schnell zum Mini-Pulli schrumpfen. Der häufigste Fehler? Vollwaschmittel! Und das ist für Wolle ungefähr so angenehm wie ein Schneesturm ohne Schal.

© Getty Images

Warum Vollwaschmittel für Wolle tabu ist

Vollwaschmittel enthalten Enzyme und Bleichmittel, die dafür gemacht sind, hartnäckige Flecken zu entfernen – super für Bettwäsche oder Jeans, aber Gift für empfindliche Wollfasern. Die sogenannten Proteasen (Enzyme) zerlegen Eiweiß – und genau daraus besteht Wolle. Mit anderen Worten: Ihr Waschmittel frisst sich durch die Naturfaser, als wäre es ein Snack. Ergebnis? Der Pulli verliert seine Struktur, wird hart, verfilzt oder schrumpft gnadenlos ein.

Was Wolle stattdessen wirklich will

Wolle ist Natur pur – und will auch so behandelt werden. Am besten verwenden Sie ein spezielles Woll- oder Feinwaschmittel, das keine Enzyme und keine Bleichmittel enthält. Diese sind pH-neutral, besonders mild und bewahren die natürliche Fettstruktur der Wollfasern (das sogenannte Lanolin).

Tipp:

Waschen Sie Wolle maximal bei 30 °C, besser im Woll- oder Handwaschprogramm.

Kein Schleudergang oder höchstens mit minimaler Drehzahl.

Lieber flach liegend trocknen, damit der Pulli in Form bleibt.

© Getty Images

Noch ein No-Go: Weichspüler

So verlockend der Duft auch ist – Weichspüler zerstört die Schutzschicht der Wolle und lässt sie stumpf werden. Wolle ist von Natur aus weich, sie braucht keine künstliche Hilfe. Ein Spritzer Essig im letzten Spülgang reicht völlig aus, um die Fasern sanft zu glätten.

Vollwaschmittel und Wollpullover? Ein echtes No-Match! Wenn Sie lange Freude an Ihren Strickteilen haben wollen, geben Sie ihnen beim Waschen ein bisschen Liebe (und das richtige Waschmittel). Dann bleibt Ihr Lieblingspulli flauschig, formstabil und so schön wie am ersten kühlen Herbsttag.