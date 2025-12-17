Mit dieser einen Regel putzen Sie Ihre Wohnung in Rekordzeit für Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und die Wohnung könnte ein schnelles Makeover vertragen? Mit dieser einfachen Regel glänzt Ihre Wohnung blitzschnell und Sie haben mehr Zeit für Plätzchen und Glühwein!

Weihnachten steht vor der Tür und plötzlich fällt auf: Die Wohnung könnte wirklich eine kleine Auffrischung vertragen. Aber wer hat schon Zeit, stundenlang zu schrubben, während die Weihnachtskekse im Ofen sind? Keine Sorge, wir haben die Lösung: eine einfache Regel, mit der das Putzen fast von alleine läuft.

© Getty Images

Die eine Regel: Von oben nach unten, von hinten nach vorn

Es klingt fast zu simpel, um wahr zu sein und genau das ist der Trick. Wenn Sie Ihre Räume immer von oben nach unten und von hinten nach vorn putzen, sparen Sie sich doppelte Arbeit.

Von oben nach unten: Staub, Spinnweben, Lampen und Regale zuerst. So fällt Schmutz nicht auf frisch geputzte Flächen darunter.

Von hinten nach vorn: Beginnen Sie in den hintersten Ecken des Zimmers und arbeiten Sie sich Richtung Ausgang. So laufen Sie nicht ständig über bereits geputzte Bereiche.

Diese Methode sorgt dafür, dass nichts doppelt geputzt werden muss, und der Raum im Nu glänzt.

Zusätzliche Blitz-Tipps für Weihnachten

Alles wegpacken, was nicht festlich ist: Spielsachen, Kram, Magazine: alles, was herumliegt, schnell verstauen. Schon wirkt der Raum ordentlich. Multitasking-Reiniger nutzen: Spray, das Wischen und Desinfizieren gleichzeitig erledigt, spart Zeit. Staubwedel & Mikrofasertücher: Schnell über Oberflächen wischen - kein mühseliges Polieren notwendig. Musik an und Timer stellen: 15-20 Minuten pro Raum einplanen

Mit der Regel „oben nach unten, hinten nach vorn“ plus ein paar praktischen Tricks wirkt Ihre Wohnung blitzschnell sauber und weihnachtlich.