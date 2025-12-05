Messerstecher versteckte sich unter Bett

Weil der Syrer (26) seine Freundin angeflirtet haben soll, zog der Bulgare (25) ein Messer und stach zu.

Wien. Ein 25-Jähriger traf sich am Donnerstag gegen 19 Uhr mit einem Syrer, den er nur flüchtig kannte, in einer Wohnung in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus. Weil der um ein Jahr ältere Flüchtling seiner Freundin "schöne Augen" gemacht haben soll, drehte der Bulgare völlig durch und zog ein Messer. Mit der Stichwaffe verletzte er den 26-Jährigen leicht.

Der Syrer flüchtete und alarmierte die Polizei. "Beim Eintreffen der Beamten wurden diese von dem sehr aufgeregten 26-Jährigen empfangen. Er wies eine leichte Verletzung im Brustbereich auf und wurde in weiterer Folge durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der 25-Jährige konnte durch die Sondereinheit WEGA in der Wohnung, unter einem Bett versteckt, aufgefunden werden. In der Wohnung konnte ein Klappmesser sichergestellt werden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Auch der Messerangreifer war verletzt. "Er wies eine Verletzung im Kopfbereich auf, welche vermutlich aus der vorangegangenen Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen stammt. Auch er musste ärztlich versorgt werden", so die Wiener Polizei. Der Bulgare befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Der Flüchtling wurde auf freiem Fuß angezeigt.