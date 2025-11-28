Alles zu oe24VIP
Mörec
© Gepa

Abstiegsduell!

BW Linz braucht dringend Sieg beim GAK

28.11.25, 17:08
Teilen

Im Abstiegskampf der Bundesliga trifft der GAK auf Blau-Weiß Linz. Beide Teams liegen am Tabellenende und benötigen dringend Punkte.

Im Grazer Liebenauer Stadion kommt es am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum wichtigen Kellerduell zwischen GAK und Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben nach fünf Niederlagen in Folge nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Rotjacken.

Druck auf Mörec wächst

Für BW Linz-Coach Mitja Mörec wird es zunehmend eng. Immerhin gelang Blau-Weiß im Hinspiel ein 3:0-Sieg gegen den GAK. Mörec verspricht: "Wir wollen zeigen, dass wir aus den letzten Spielen gelernt haben."

GAK im Aufwärtstrend

Die Grazer platzten mit einem 3:1 über Altach aus der Sieglosigkeit und überraschten zuletzt mit einem 2:1 bei Rapid. Coach Ferdinand Feldhofer betont: "Wir sind viel gefährlicher im gegnerischen Strafraum."

Personelle Einschränkungen

Blau-Weiß Linz muss auf Thomas Goiginger verzichten, der GAK fehlt verletzungsbedingt Zeteny Jano. Beide Teams wollen im direkten Duell wichtige Punkte im Abstiegskampf holen.

Mögliche Aufstellungen:

Grazer AK - FC Blau-Weiß Linz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:3 (a)

GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, S. Fofana, Satin, Schiestl - Harakate, Maderner

Es fehlen: Jano (Bänderverletzung im Fuß), Italiano (Wade)

Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Wähling, M. Fofana, Briedl, Pirkl - S. Seidl, Ronivaldo, Weissman

Es fehlen: Anderson (Kreuzbandriss), Goiginger (Muskelverletzung)

Live auf Sky.

