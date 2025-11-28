BW Linz braucht dringend Sieg beim GAK

Im Abstiegskampf der Bundesliga trifft der GAK auf Blau-Weiß Linz. Beide Teams liegen am Tabellenende und benötigen dringend Punkte.
Im Grazer Liebenauer Stadion kommt es am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum wichtigen Kellerduell zwischen GAK und Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben nach fünf Niederlagen in Folge nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Rotjacken.
Druck auf Mörec wächst
Für BW Linz-Coach Mitja Mörec wird es zunehmend eng. Immerhin gelang Blau-Weiß im Hinspiel ein 3:0-Sieg gegen den GAK. Mörec verspricht: "Wir wollen zeigen, dass wir aus den letzten Spielen gelernt haben."
GAK im Aufwärtstrend
Die Grazer platzten mit einem 3:1 über Altach aus der Sieglosigkeit und überraschten zuletzt mit einem 2:1 bei Rapid. Coach Ferdinand Feldhofer betont: "Wir sind viel gefährlicher im gegnerischen Strafraum."
Personelle Einschränkungen
Blau-Weiß Linz muss auf Thomas Goiginger verzichten, der GAK fehlt verletzungsbedingt Zeteny Jano. Beide Teams wollen im direkten Duell wichtige Punkte im Abstiegskampf holen.
Mögliche Aufstellungen:
Grazer AK - FC Blau-Weiß Linz
- Anpfiff: 17.00 Uhr
- Stadion: Merkur Arena, Graz
- Schiedsrichter: Hameter
Ergebnisse 2025/26:
- 0:3 (a)
GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, S. Fofana, Satin, Schiestl - Harakate, Maderner
Es fehlen: Jano (Bänderverletzung im Fuß), Italiano (Wade)
Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Wähling, M. Fofana, Briedl, Pirkl - S. Seidl, Ronivaldo, Weissman
Es fehlen: Anderson (Kreuzbandriss), Goiginger (Muskelverletzung)
Live auf Sky.