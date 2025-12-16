Knalleffekt: SK Sturm holt Meister zurück nach Graz

Meister Sturm Graz hat am Dienstag die Rückkehr von Jusuf Gazibegovic vom deutschen Bundesligisten 1. FC Köln auf Leihbasis bis Saisonende vermeldet.

Bei den Kölnern brachte es der Außenverteidiger in dieser Saison nur auf einen Pflichtspiel-Einsatz (22 Minuten) unter Trainer Lukas Kwasniok. Damit der bosnische Nationalspieler bei der eventuellen Teilnahme bei der WM 2026 auf jeden Fall dabei ist, soll er nun bei Sturm wieder zu Einsätzen kommen.

"Jeder weiß, wieviel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen", wird der 25-Jährige auf der Website der "Blackies" zitiert.

Der 25-jährige Bosnier absolvierte von Sommer 2020 bis Dezember 2024 insgesamt 177 Bewerbspartien für die Steirer und wurde in dieser Zeit zweimal Meister und zweimal Cupsieger.