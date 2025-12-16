Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Frankreich
Mbappe
© Getty

Und weigert sich

Gerichtsurteil: Verein schuldet Mbappe 60 Mio. Euro

16.12.25, 14:15
Teilen

Superstar Kylian Mbappe war gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber PSG vor Gericht gegangen, weil diese ihm noch Gehalt schuldig geblieben sind. Das Gericht gab ihm nun Recht und verdonnerte die Franzosen zu Nachzahlungen von 60 Millionen Euro.

Als Mbappe einst seinen ablösefreien Transfer von Paris St. Germain zu Real Madrid verkündete, stellten die Franzosen sein Gehalt und auch Prämien schlichtweg ein. Der 26-Jährige verklagte sie anschließend und forderte 263 Millionen Euro Nachzahlung.

PSG wiederum ging in die Gegenklage und forderte 440 Millionen Euro Schadensersatz. Am Dienstag kam es aber zu einem Ergebnis, denn wie das Medium "RMC" berichtet, gab das französische Arbeitsgericht dem Spieler Recht.

PSG geht in Berufung

Allerdings bleibt PSG seinem ehemaligen Goalgetter nur 61 Mio. Euro schuldig. Darüber hinaus muss der Verein das vollständige Urteil für einen Monat auf der vereinseigenen Seite online halten. Die Gegenklage wurde vollständig abgewiesen.

Die "L'Equipe" zitiert Mbappes Anwälte: "Darüber hinaus hat das Gericht die einstweilige Vollstreckung angeordnet, was bedeutet, dass PSG unverzüglich zahlen muss. Im Fußball herrscht kein Rechtsstaat."

Allerdings kann PSG noch in Berufung gehen, weshalb das Urteil nicht rechtskräftig ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden