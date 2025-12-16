Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Wöber
© Gepa

Baby-Glück

Frohe Botschaft: ÖFB-Kicker ist Vater

16.12.25, 12:45
Teilen

Wie Maximilian Wöber auf Instagram bekannt gegeben hat, wurden er und seine Frau Kim Eltern.

Am 9. Dezember gab es für Wöber den wohl bislang schönsten Tag in seinem Leben, denn es war das erste Kind für den 31-fachen ÖFB-Nationalspieler.

Im Insta-Posting verkündete das glückliche Paar nicht nur das Datum, sondern auch den Anfangsbuchstaben des Kindes: "L". Nähere Infos zu Name oder Geschlecht behielten die beiden aber für sich.

Damit läuft es abseits des Feldes besser für den Bremen-Legionär als am Platz. Nur 79 Minuten seit seiner Leihe an die Weser, seither ist er verletzt. Immerhin soll sein Comeback langsam näher rücken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden