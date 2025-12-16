Frohe Botschaft: ÖFB-Kicker ist Vater

Wie Maximilian Wöber auf Instagram bekannt gegeben hat, wurden er und seine Frau Kim Eltern.

Am 9. Dezember gab es für Wöber den wohl bislang schönsten Tag in seinem Leben, denn es war das erste Kind für den 31-fachen ÖFB-Nationalspieler.

Im Insta-Posting verkündete das glückliche Paar nicht nur das Datum, sondern auch den Anfangsbuchstaben des Kindes: "L". Nähere Infos zu Name oder Geschlecht behielten die beiden aber für sich.

Damit läuft es abseits des Feldes besser für den Bremen-Legionär als am Platz. Nur 79 Minuten seit seiner Leihe an die Weser, seither ist er verletzt. Immerhin soll sein Comeback langsam näher rücken.