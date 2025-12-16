Alles zu oe24VIP
Grunddurchgang

Bundesliga-Spielplan fix: Kracher zum Auftakt

16.12.25, 11:58
Die Bundesliga hat den Spielplan für den restlichen Grunddurchgang terminiert und veröffentlicht. Zum Auftakt gibt's eine Kracher-Partie, die letzten zwei Spieltage sind wieder speziell.

Den Anfang nach der langen Winterpause macht wie gewohnt eine Freitagspartie um 20:30 Uhr, diesmal ist es die Wiener Austria zu Gast bei Winterkönig Red Bull Salzburg am 6. Februar.

Ansonsten bleibt aber alles wie gewohnt: Drei Spiele am Samstag um 17 Uhr, jeweils zwei am Sonntag um 14:30 Uhr und eines am Sonntag um 17 Uhr.

Die letzten zwei Spiele vor dem Split in unteres und oberes Playoff finden wieder zeitgleich statt, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen. Am 1. und 8. März spielen daher alle zwölf Teams am Sonntag um 17 Uhr.

Am letzten Spieltag gibt es mit Rapid gegen Salzburg ein Spiel mit Potenzial für besondere Brisanz.

