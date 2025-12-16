Alles zu oe24VIP
ÖFB-Doku Teamgeist: Vier neue Folgen
© Canal+

2. Staffel

ÖFB-Doku Teamgeist: Vier neue Folgen

16.12.25, 11:33
Ab Freitag lassen Arnautovic & Co. wieder ein Blick hinter die Kulissen zu. 

„Das crazy“ ist das Jugendwort des Jahres 2025 – und wurde vom ÖFB-Team nach der geschafften WM-Qualifikation zum emotionalen Schlachtruf. Mit dem Transparent „WM 2026: DAS CRAZY OIDA“ zeigte die Mannschaft im Happel-Stadion, wie überwältigend dieser Moment war.

Ab 19. Dezember erzählt CANAL+ exklusiv die ganze Geschichte dahinter: In der zweiten Staffel der Doku „Teamgeist – Unser Weg“ begleiten vier neue Folgen das Nationalteam durch die Höhen und Tiefen der WM-Qualifikation.

ÖFB-Doku Teamgeist: Vier neue Folgen
© Canal+

Historische Momente

Die Serie bietet intime Einblicke in den Teamalltag, den Führungsstil von Ralf Rangnick und die persönlichen Geschichten der Stars um Alaba, Arnautovic, Sabitzer, Gregoritsch und Laimer. Rückschläge, Rekorde, Drucksituationen und große Emotionen stehen im Mittelpunkt. Der Höhepunkt: das entscheidende Spiel gegen Bosnien, Gregoritschs Tor und die historische WM-Qualifikation.

