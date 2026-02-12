Knalleffekt: Manuel Neuer (39) hat sich entschieden

Endlich herrscht Klarheit um den Bayern-Goalie.

Spekulationen um ein DFB-Comeback von Manuel Neuer gab es schon lange, nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen wuchs bei vielen auch die Hoffnung, dass der 39-Jährige doch noch einmal für Deutschland auflaufen könnte. Nun hat Neuer aber endgültig für die WM abgesagt.

"Schmunzle darüber"

Nach dem Pokal-Spiel gegen Leipzig am Mittwoch sprach Neuer Klartext. Er werde kein Comeback in der Nationalmannschaft geben und auch nicht zur WM fahren. Angesprochen auf Bayern-Präsident Herbert Hainer, der ein Comeback gefordert hatte, sagte der 39-Jährige: „Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber.“

© Getty

Er wolle sich ausschließlich auf den Klub konzentrieren und wird definitiv kein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Die Entscheidung sei fix und endgültig. Damit ist Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann Deutschlands neue Nummer 1.

Offen ist hingegen, ob Neuer seine Karriere im Sommer beendet oder doch noch einmal verlängert. Obwohl sich beide Seiten einen neuen Vertrag vorstellen können, ist eine Entscheidung noch nicht offiziell gefallen.