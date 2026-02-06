Rock-Hammer: Gitarre von Kurt Cobain wird versteigert - soll 5 Millionen bringen!

1991 lösste Kurt Cobain "Smells Like Teen Spirit" eine Musikrevolution aus. Jetzt wird seine Grunge Gitarre versteigert und soll bis zu 5 Millionen Dollar bringen.

Die Fender Mustang von 1966 gilt als absolutes Musik-Kultinstrument. Mit ihr spielte Kurt Cobain den Grunge-Klassiker "Smells Like Teen Spirit" - nun wird die Kult-Gitarre des 1994 verstorbenen Nirvana-Sängers versteigert. Die Fender gehört zu einer Sammlung von Instrumenten und musikalischen Erinnerungsstücken, die im März bei Christie's in New York angeboten werden. Zu ihnen gehört auch die mit dem Beatles-Logo verzierte Trommel, mit der die "Fab Four" 1964 in der "Ed Sullivan Show" ihr Debüt in den USA gaben.

All die Instrumente und Erinnerungsstücke gehören zur Sammlung von Jim Irsay, dem im vergangenen Jahr gestorbenen US-Unternehmer, Musikliebhaber und Football-Team-Besitzer. Als wertvollstes Stück gilt die Gitarre von Cobain, die laut Experten bis zu 5 Millionen Dollar (4,2 Mio. Euro) einbringen könnte. "Sie ist eine Gitarre mit besonderem Kultstatus für Menschen meiner Generation, die den Grunge miterlebt haben", sagte Christie's-Vertreterin Amelia Walker. "'Smells Like Teen Spirit' war die Hymne dieser Generation. Das Video ist legendär."

Auch Beatles-Instrumente im Sortiment

Ebenfalls große Aufmerksamkeit dürften handgeschriebene Ideen für den Beatles-Hit "Hey Jude" bekommen. Auch Gitarren, die von John Lennon, Paul McCartney und George Harrison gespielt wurden, sind im Angebot. "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Sammlung von Beatles-Instrumenten die bedeutendste Beatles-Sammlung für jemanden ist, der nicht Mitglied der Band war", sagte Walker.

Die Versteigerung der Sammlung von Jim Irsay soll vom 3. bis 17. März online erfolgen - die wichtigsten Stücke werden am 12. März live in New York angeboten. Ein Teil der Einnahmen soll an Wohltätigkeitsorganisationen gehen, die von dem steinreichen Unternehmer und Philanthropen unterstützt wurden.