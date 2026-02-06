Rock-Schock: Kultband stoppt alle Tourpläne - Sänger kann nicht mehr!

Twisted Sister müssen ihre Jubiläumstour zum 50. Bandgeburtstag absagen. SÄnter Dee Snider leidet an degenerativer Arthritis

„Schweren Herzens sagen Twisted Sister die Konzerte zum 50-jährigen Jubiläum ab!“ Ein Instagram und Facebook Statement schockt die Rockwelt. Die Glamrocker von Twisted Sister („We’re Not Gonna Take It”) müssen alle Tourpläne zum 50er auf Eis legen. Sänger Dee Snider (70) kann nicht mehr“ Aufgrund des plötzlichen und unerwarteten Rücktritts von Twisted Sisters Sänger Dee Snider aus gesundheitlichen Gründen musste die Band alle geplanten Konzerte absagen,“ heißt es dazu im Band—Statement: „Ein Leben voller legendär aggressiver Bühnenauftritte hat Dee Sniders Körper und Seele gezeichnet.

Snider, der 2023 auch bei „The Masked Singer“ teilnahm, leidet wie erst jetzt bekannt wurde schon seit Jahren an degenerativer Arthritis und musste sich im Laufe der Jahre auch mehreren Operationen unterziehen um überhaupt weitermachen zu könne. „Er kann nur noch wenige Lieder am Stück und unter Schmerzen spielen. Zu allem Übel musste Dee kürzlich feststellen, dass die Intensität, die er seinem Lebenswerk gewidmet hat, auch sein Herz beeinträchtigt hat,“ erklären Twisted Sister das Aus ihres Sängers.

Auch Snider, der am 15. März seinen 71. Geburtstag feiert, wird deutlich: „Ich kenne keine andere Art zu rocken. Die Vorstellung, kürzerzutreten, ist für mich undenkbar. Ich würde lieber gehen, als nur noch ein Schatten meiner selbst zu sein."

Die Jubiläums-Tour hätte am 25. April in Sao Paolo, Brasilien starten sollen und sollte u.a. auch bei Festivals in Belgien, Schweden, Spanien oder der Schweiz stoppen. Ein Österreich-Konzert war nicht geplant