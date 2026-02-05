Nach Tour-Schock: Queen-Star rockt gegen Trump: "Trottel!"

Nach Bruce Springsteen wird nun auch Queen-Schlagzeuger Roger Taylor gegen Donald Trump laut. Mit dem neuen Hit „Chump“ (z. dt. „Trottel“). Kollege Bryan May sieht indes Amerika als „gefährlichen Ort!“

„Amerika ist momentan ein gefährlicher Ort, deshalb werden wir dort wohl nicht mehr auftreten “ Queen-Gitarrist Brian May schockt die Rockwelt und schließt Konzerte in den USA vorerst aus. „Man muss berücksichtigen, dass Amerika gerade ein gefährlicher Ort ist“, sagte May der Daily Mail nach dem Tod zweier US-Bürger durch Einwanderungsbeamte in Minnesota. „Es ist sehr traurig, denn Queen ist in Amerika aufgewachsen, und wir lieben es, aber es ist nicht mehr so wie früher. Jeder überlegt es sich im Moment zweimal, ob er dorthin reist.“

Sein Queen Kollege, Schlagzeuger Roger Taylor, geht sogar noch einen Schritt weiter und wird mit dem neuen Hit „Chumps“ (z. dt. Trottel“), den er diese Tage völlig überraschend auf YouTube stellte, wieder politisch laut. In dem melancholischen Song singt Taylor verzweifelt über „einen Mann ohne Moral und ohne jeglichen Wert“. Dazu reimt er "treachery" mit "lechery" sowie "pomposity" auf "atrocities.". Also „Verrat“ mit „Lüsternheit“, sowie „Pomposität“ auf „Gräueltaten“.

Auch wenn das Ziel von Taylors Zorn im 2:2-minütigen Protest-Song nicht genannt wird -so richten sich Zeilen wie „A man of no morality. Of no real quality. A shallow man“(z.dt Ein Mann ohne Moral. Ohne jeglichen Charakter. Ein oberflächlicher Mann“) doch ganz eindeutig gegen US-Präsident Donald Trump.