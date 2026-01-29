„Soundtrack der Hoffnung“: Die Welt feiert Springsteens Anti-Trump Hymne

Bruce Springsteen legt im Dauer-Clinch mit US-Präsident Trumpmp mit der wütenden Protest-Hymne "Streets of Minneapolis" nach. Die Fans sind begeistert.

„So sieht Integrität und Solidarität aus und so klingen sie.“ „Was für ein kraftvolles Statement! „Der Boss liefert einmal mehr den Soundtrack zu unserer Verzweiflung, unserer Hoffnung und dem unerschütterlichen Willen, den Kampf gegen das Böse niemals aufzugeben.“ Oder „Vielen Dank, Bruce! Wir brauchen dich jetzt!“ Nur einige von abertausenden Stimmen der Anerkennung für Bruce Springsteen und seine wütende Anti-ICE und Anti-Trump Hymne „Streets Of Minneapolis“, mit der er eine „Reaktion auf den Staatsterror“ liefert!“ Und auf die Morde der ICE-Beamten.

© Getty Images

© Getty Images

Nachdem der „Boss“ in seiner mittlerweile 53 jährigen Karriere bereits mit Protest-Songs wie “American Skin (41 Shots),” “We Take Care of Our Own,” oder “Living in the Future,” und scharfen Anti-Trump-Statements („Korrupt & Inkompetent“) aufhorchen ließ, wird er nun noch lauter: So prangert Springsteen im 4:35 minütigen Protest-Song unter anderem "König Trumps Privatarmee" an, "die auf unseren Rechten herumtrampelt". Dazu singt er über eine brennende Stadt "unter den Stiefeln der Besatzer", die im Winter gegen "Feuer und Eis (Ice)" kämpfe.

Begleitet von "ICE Out"-Rufen ruft Springsteen in seinem wohl wichtigsten Song., der "den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderer-Nachbarn und in Erinnerung an (die beiden von Bundesbeamten erschossenen US-Bürger) Alex Pretti und Renée Good" gewidmet sei dazu auf, "für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen".

© oe24

© Truth/Trump

Eine Reaktion von US-Präsident Donald Trump, der ja auf Springsteens Tour-Angriffe mehr als beleidigt reagierte - „Er ist dumm wie ein Felsen, ein vertrockneter Pflaumenrocker und soll seinen Mund halten“ - wird wohl nicht lange auf sich warten lassen.