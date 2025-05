× „Korrupt & Inkompetent“: Springsteen tobt beim Tourstart gegen Trump

Bruce Springsteen startete am Mittwoch seine neue Europa-Tour mit einer Brandrede gegen US-Präsident Donald Trump.

„Amerika befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung. Heute Abend bitten wir alle, die an die Demokratie und das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, sich mit uns zu erheben, ihre Stimme gegen den Autoritarismus zu erheben und die Freiheit erklingen zu lassen.“ Scharfe Worte von Bruce Springsteen gegen Donald Trump beim Auftakt der „Land Of Hopes And Dreams“ Tour in Manchester.

Am Mittwoch legte der Boss in der ausverkauften Co-op Live Arena nicht etwa mit einem seiner unzähligen Hits, sondern erst mal mit einer Brandrede gegen den US-Präsidenten los: „Die allmächtige E Street Band ist heute Abend hier, um in gefährlichen Zeiten die gerechte Kraft der Kunst, der Musik und des Rock ’n’ Roll zu beschwören,“ erklärter den 23.500 Fans sein Bestreben um dann ein ebenso kraftvolles wie wutgetränktes Musik-Feuerwerk draufzusetzen, denn Springsteen hat sein seit 2023 eingeöltes Live-Programm stark überarbeitet und begeistert nun mit einer brisanten Neujustierung.

Zuletzt bis zu 115-fach (!) angestimmte Showstandards wie „Last Man Standing“, das Commodores-Cover „Nightshift“ oder „I’ll See You in My Dreams“, die auch der eigenen Vergangenheitsbewältigung dienten, wurden aus dem Programm gestrichen. Dafür gab’s die Live-Premiere der wütenden 2020er Rarität „Rainmaker“ und einen ebenso eindringlichen wie schweißtreibenden Mix aus Hits („Hungry Heart“), Schmankerln („House Of A Thousand Guitars“) und Fan-Favoriten („Darkness on the Edge of Town“). Dazu lieferte Springsteen, angetrieben von der nimmermüden E Street Band, mit „Born in the USA“, „Born to Run“, „Bobby Jean“ und „Dancing in the Dark“ das wohl mitsingfreudigste Zugaben-Furioso der Musikgeschichte.

Spannend: nur wenige Stunden vor Konzertbeginn stellte Bruce Springsteen mit „Repo Man“ eine weitere Hörprobe der für 27. Juni erwarteten 7-fach CD-Box „Tracks II: The Lost Albums“ ins Netz. Trotzdem gab’s inManchester weder diesen noch einen anderen der insgesamt 83 (!) unveröffentlichten Songs zu hören. Das könnte sich jedoch im Laufe der Tour noch ändern. Vielleicht ja auch am 15. Juni beim Österreich-nahen Konzert in Prag das ja viele heimische Fans im Visier haben.