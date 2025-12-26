Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Mette Marit
© Getty Images

Offene Worte

Kronprinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Skandal-Sohn Marius

26.12.25, 13:20
Teilen

Worte, die tief treffen und zeigen, wie sehr sie leidet. Mit dem Satz "Die Kritik belastet" bricht Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit erstmals ihr Schweigen im Drama um ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby. 

In der norwegischen TV-Dokumentation "Das Jahr mit der Königsfamilie" äußert sich Mette-Marit erstmals öffentlich mit eigenen Worten zu den schweren Vorwürfen, die seit mehr als einem Jahr die norwegische Monarchie erschüttern. An ihrer Seite: Kronprinz Haakon. Sie spricht dabei nicht nur als Prinzessin, sondern vor allem als Mutter. Was sie besonders belastet, sei nicht allein die Schwere der Vorwürfe gegen ihren Sohn, sondern die öffentliche Kritik an ihr selbst und ihrem Familienmodell. "Ich finde es schwierig, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die ich nicht getan habe", sagt die künftige Königin im norwegischen Fernsehen.

mette marit

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (50) mit ihrem ältesten Sohn Marius Borg Hoiby (28) 

© GettyImages

Vor allem der Vorwurf, sie habe Anzeichen übersehen oder nicht angemessen reagiert, treffe sie tief. "Ich glaube, viele Eltern, besonders in ähnlichen Situationen wie wir, wissen, wie belastend das innerlich ist. Und dann so hart kritisiert zu werden, obwohl wir versucht haben, unser Bestes zu tun."

Mehr lesen:

Verantwortung und Zurückhaltung

Mette-Marit betont, sie habe Verantwortung übernommen und externe, professionelle Unterstützung eingeschaltet. Kritik an ihrem Handeln müsse auf richtigen und überprüfbaren Tatsachen beruhen. Dass sie und Kronprinz Haakon sich bislang kaum öffentlich äußerten, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. "Es war immer unsere Überzeugung, dass dieser Fall vor das Rechtssystem gehört", so Mette-Marit. Deshalb habe man sich weder zur Sache noch zu privaten Details äußern wollen, solange das Verfahren nicht abgeschlossen sei. Erst danach könne man entscheiden, ob und wann eine Stellungnahme sinnvoll sei. Besonders belastend empfinde sie den Vorwurf, die Situation nicht ernst genommen zu haben: "Denn genau das haben wir getan."

Mette-Marit, Marius von Norwegen
© Getty Images

Auch König Harald meldet sich zu Wort

Unterdessen äußerte sich auch König Harald V. zu dem Fall. Der 88-Jährige hofft, dass der anstehende Vergewaltigungsprozess zu einer Art Abschluss für alle Beteiligten führen könne. In einem Interview mit dem Sender NRK sagte der Monarch, er habe großes Mitgefühl für "alle Betroffenen". Man hoffe, "dass es ihnen nach dem Prozess besser geht" – und betonte dabei, es gehe nicht nur um die eigene Familie.

Marius Borg mit Andrea Shelby

Marius Borg mit Andrea Shelby

© Instagram

Mette-Marit steht damit im Zentrum eines der größten königlichen Familiendramen Europas. Ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung muss sich ab dem 3. Februar 2026 vor Gericht verantworten. Die Anklage umfasst 32 schwerwiegende Punkte, darunter mehrfacher Vergewaltigung, Körperverletzung und häuslicher Gewalt.

Auf die Frage, ob das Kronprinzenpaar beim Prozess anwesend sein werde, erklärte Kronprinz Haakon, man habe dazu klare Gedanken, wolle diese jedoch derzeit noch nicht öffentlich machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden