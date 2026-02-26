Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Sarah Ferguson
© Getty

Verschwendung pur

Bankette, 30 Angestellte und 25 Reise-Koffer – so luxuriös lebte Sarah Ferguson

26.02.26, 14:35
Teilen

Während ihr Exmann Andrew im Zusammenhang mit den Epstein-Enthüllungen erneut unter Druck steht, sorgt ein Buch über das Haus York für Schlagzeilen. Darin werden Details über den luxuriösen Lebensstil von Sarah Ferguson publik. 

1996 heiratete Sarah Ferguson den damaligen Prinzen Andrew und wurde Teil der britischen Königsfamilie. Die Ehe mit Prince Andrew öffnete ihr die Türen zu einem Leben im royalen Luxus.

Ferguson Andrew Fergie
© Getty

Wie ausschweifend ihr Alltag gewesen sein soll, beschreibt Autor Andrew Lownie in seinem Buch "Entitled – The Rise and Fall of the House of York". Demnach habe Fergie regelmäßig opulente Abendessen verlangt: große Mengen Rindfleisch, eine Lammkeule und ein ganzes Huhn – angerichtet wie bei einem mittelalterlichen Bankett. Oft seien lediglich sie selbst sowie ihre Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie anwesend gewesen. Reste seien laut Darstellung des Autors nicht aufbewahrt, sondern entsorgt worden.

Mehr lesen: 

rc fergie 2
Noch eine Fergie: Sarah Ferguson beehrte die Golden Globes mit ihrem durchlauchten Erscheinen.
© EPA/APA

Personal und Gepäck

Zeitweise sollen bis zu 30 Angestellte im Haushalt tätig gewesen sein. Zwei Mitarbeiter hätten ausschließlich die Aufgabe gehabt, Hundehaufen zu beseitigen.

Auch auf Reisen zeigte sich der luxuriöse Lebensstil: Bis zu 25 Koffer habe Ferguson mitgeführt, fünf davon allein für Kosmetik und Schmuck. Finanziert worden seien manche Reisen laut Recherchen durch wohlhabende Freunde – darunter angeblich auch Jeffrey Epstein. Epstein war wegen Sexualdelikten verurteilt worden und starb 2019 in Untersuchungshaft.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson spricht über ihre Brustkrebserkrankung

© Getty Images

Shopping bei Harrods

harrods
© EPA

Als leidenschaftliche Shopperin galt Ferguson insbesondere im Londoner Luxuskaufhaus Harrods als Stammkundin. Der damalige Eigentümer Mohamed Al-Fayed habe laut Buch häufig Rechnungen übernommen.

Die im Buch geschilderten Episoden zeichnen das Bild eines äußerst kostspieligen Lebensstils – ein Kontrast zu den aktuellen Schlagzeilen rund um das Haus York.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen