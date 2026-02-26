Kult-Rapper Haftbefehl kommt in die Wiener Metastadt

Wien-Konzert am 1. August - Karten ab Freitag, 27. Februar, erhältlich.

Nach der erfolgreichen Netflix-Doku über sein Leben befindet sich Deutsch-Rapper Haftbefehl wieder auf Tournee. Diese führt den 40-Jährigen auch nach Österreich: Am 1. August soll er bei einem Open-Air in der Wiener Metastadt auftreten, kündigte Veranstalter Arcadia Live am Donnerstag an. Der Vorverkauf startet am Freitag um 10 Uhr.

"Babo - Die Haftbefehl-Story" über Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, wurde zum großen Erfolg für den Streamingdienst Netflix. Der viel diskutierte Dokumentarfilm kam bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung Ende Oktober auf Millionen Views und schoss auf Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Doku wird thematisiert, dass der Musiker jahrelang Kokain konsumierte. In vielen Aufnahmen wirkt er schwer gezeichnet.

Erst kurz nach der Doku soll Haftbefehl wieder rückfällig geworden sein und einen erneuten Entzug machen. Laut deutschen Medien soll der Kult-Rapper aber aktuell auf einem guten Weg sein.