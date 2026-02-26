Laura Müller zeigt ihren neuen Busen - doch was macht Oliver Pocher da?

Lange hat sie darauf gewartet, nun präsentiert Laura Müller stolz ihre neue Oberweite.

Für die 25-jährige Laura Müller ging Mitte Jänner ein großer Wunsch in Erfüllung . Nach den Geburten ihrer zwei Söhne Rome Aston und Ocean Amor entschied sich die Ehefrau von Michael Wendler für eine operative Brustvergrößerung und -straffung. Während ihre Follower auf Bezahlplattformen das Ergebnis schon früher sehen durften, präsentierte sie sich nun erstmals auf Instagram in einem tief ausgeschnittenen Oberteil.

Spott für das OP-Ergebnis

Unter dem Foto, das Laura schlicht mit „Honey, honey“ kommentierte, sammelte sich schnell Kritik. Viele User zeigen sich vom ästhetischen Resultat wenig begeistert und lassen ihrem Unmut in den Kommentaren freien Lauf.

Fans kritisieren, dass die Brüste „unterschiedlich hoch“ oder „zu weit auseinander“ wirken.

Kommentare wie „Da hatte der Herr Doktor wohl einen Knick in der Optik“ häufen sich.

Einige Follower vermuten hinter der Aufnahme sogar ein KI-generiertes Bild.

Oliver Pocher sorgt für Verwirrung

Viel mehr als die neue Oberweite sorgt jedoch ein Mann im Hintergrund des Bildes für Schlagzeilen: Oliver Pocher (48). Die Community rätselt nun, was der Comedian, der die Wendlers früher oft öffentlich parodierte, auf dem Schnappschuss zu suchen hat. Einige Nutzer fragen sich bereits, ob Laura ihren Michael verlassen hat oder ob Pocher lediglich für ein neues Format zu Besuch war.

Spekulationen um ein Treffen

Die Reaktionen reichen von völliger Fassungslosigkeit bis hin zu der Theorie, dass es sich um eine neue Folge von Pochers „Bildschirmkontrolle“ handeln könnte. „Was macht der Pocher da?“, fragen zahlreiche Fans unter dem Posting. Bisher gibt es keine offizielle Erklärung für das gemeinsame Auftreten, doch lange dürfte die Auflösung nicht mehr auf sich warten lassen. Laura Müller selbst scheint sich an der Kritik nicht zu stören und wirkt mit ihrem neuen Look zufrieden.