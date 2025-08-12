Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Laura Müller
© youtube/@lauramuellerofficial

Sexualisierung

Minus 60.000 Fans: Laura Müllers freizügige Posts sorgen für Fan-Boykott

12.08.25, 16:28
Teilen

Immer mehr Fans blockieren die Influencerin wegen ihrer Beiträge. Laura Müller verdient ihr Geld aber ohnehin auf der Erotikplattform OnlyFans. 

Nach Monaten der Stille meldet sich Laura Müller, Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, auf Instagram mit neuer Energie zurück. Täglich teilt die 25-Jährige nun Reels, Stories und Fotos – doch statt den erwarteten Zuwachs erlebt sie einen deutlichen Rückgang ihrer Gefolgschaft.

Mehr lesen: 

Freizügige Inhalte sorgen für Abwanderung

Während viele Influencerinnen mit erhöhter Posting-Frequenz auf steigende Reichweiten setzen, scheint sich bei Müller das Gegenteil einzustellen. Ihre aktuellen Beiträge sind deutlich provokanter: erotische Posen, zweideutige Videos – darunter ein String-Tanga zweckentfremdet als Haarband oder Trommelschläge auf ihren halbnackten Po. Was zuvor ausschließlich auf ihrer OnlyFans-Seite zu sehen war, findet nun auch auf Instagram Platz.

 


 

Die Resonanz fällt klar aus. Von rund 650.000 Followern im Mai 2024 sind bis August 2025 nur noch etwa 586.000 geblieben – ein Minus von mehr als 60.000 Personen.

Fans äußern Unmut

In den Kommentaren wird der Grund für die Abwanderung deutlich. „Man, Laura, ich erinnere mich noch an deine ersten Interviews, kurz nach deiner Beziehung mit Herrn Wendler. […] Krass, was jetzt los ist. OF, ständig Werbung, um Männer mit gerade noch erlaubten Insta-Videos anzulocken. […] Schade irgendwie …“, schreibt eine langjährige Followerin.

 


 

Eine andere Nutzerin geht noch weiter: „Ich entfolge und blockiere, weil ich mich als Frau fremdschäme. Sie ist der Beweis, dass Peinlichkeit ein Lebensstil sein kann.“

Instagram schwächelt, OnlyFans läuft

Kritik und Fan-Schwund scheinen Müller jedoch wenig zu kümmern. Ihre Haupteinnahmen stammen ohnehin von OnlyFans, wo expliziter Content nicht nur erlaubt, sondern gefragt ist. Ein Nutzer bringt es so auf den Punkt: „Sie verdient bei Only ca. 100.000 Euro im Monat – für ein bisschen Show. Alles richtig gemacht, Laura. Auf ein paar neidische Hater kann man pfeifen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden