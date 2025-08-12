Minus 60.000 Fans: Laura Müllers freizügige Posts sorgen für Fan-Boykott

Immer mehr Fans blockieren die Influencerin wegen ihrer Beiträge. Laura Müller verdient ihr Geld aber ohnehin auf der Erotikplattform OnlyFans.

Nach Monaten der Stille meldet sich Laura Müller, Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, auf Instagram mit neuer Energie zurück. Täglich teilt die 25-Jährige nun Reels, Stories und Fotos – doch statt den erwarteten Zuwachs erlebt sie einen deutlichen Rückgang ihrer Gefolgschaft.

Mehr lesen:

Freizügige Inhalte sorgen für Abwanderung

Während viele Influencerinnen mit erhöhter Posting-Frequenz auf steigende Reichweiten setzen, scheint sich bei Müller das Gegenteil einzustellen. Ihre aktuellen Beiträge sind deutlich provokanter: erotische Posen, zweideutige Videos – darunter ein String-Tanga zweckentfremdet als Haarband oder Trommelschläge auf ihren halbnackten Po. Was zuvor ausschließlich auf ihrer OnlyFans-Seite zu sehen war, findet nun auch auf Instagram Platz.





Die Resonanz fällt klar aus. Von rund 650.000 Followern im Mai 2024 sind bis August 2025 nur noch etwa 586.000 geblieben – ein Minus von mehr als 60.000 Personen.

Fans äußern Unmut

In den Kommentaren wird der Grund für die Abwanderung deutlich. „Man, Laura, ich erinnere mich noch an deine ersten Interviews, kurz nach deiner Beziehung mit Herrn Wendler. […] Krass, was jetzt los ist. OF, ständig Werbung, um Männer mit gerade noch erlaubten Insta-Videos anzulocken. […] Schade irgendwie …“, schreibt eine langjährige Followerin.





Eine andere Nutzerin geht noch weiter: „Ich entfolge und blockiere, weil ich mich als Frau fremdschäme. Sie ist der Beweis, dass Peinlichkeit ein Lebensstil sein kann.“

Instagram schwächelt, OnlyFans läuft

Kritik und Fan-Schwund scheinen Müller jedoch wenig zu kümmern. Ihre Haupteinnahmen stammen ohnehin von OnlyFans, wo expliziter Content nicht nur erlaubt, sondern gefragt ist. Ein Nutzer bringt es so auf den Punkt: „Sie verdient bei Only ca. 100.000 Euro im Monat – für ein bisschen Show. Alles richtig gemacht, Laura. Auf ein paar neidische Hater kann man pfeifen.“