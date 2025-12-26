"Avengers: Doomsday" – Chris Evans kehrt als Steve Rogers zurück

Der erste Teaser zu "Avengers: Doomsday" ist nun auch online erschienen. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Chris Evans als Steve Rogers – und erstmals äußern sich die Russo-Brüder dazu öffentlich.

Mit der Online-Veröffentlichung des ersten Teasers zu "Avengers: Doomsday" hat Marvel Studios einen zentralen Moment des kommenden MCU-Eventfilms enthüllt. Zu sehen ist Chris Evans in seiner Rolle als Steve Rogers, der im Film erneut in das Geschehen eingreift. Regie führen Anthony und Joe Russo, die sich nun erstmals zur Rückkehr der Figur geäußert haben. In einem Instagram-Post schrieben die Brüder: "The character that changed our lives. The story that brought us all here together. It was always going to come back to this…" Damit machen sie deutlich, dass sie die Rückkehr von Steve Rogers als logische Konsequenz der Ereignisse aus „Avengers: Endgame“ sehen.

Avengers: Doomsday © Hersteller

Rückkehr in ein anderes Leben

Der Teaser zeigt Steve Rogers in seinem Haus auf dem Land. Er nimmt seinen "Endgame"-Anzug hervor und hält ein Baby im Arm, das offenbar sein Kind mit Peggy Carter ist. Die Handlung deutet darauf hin, dass Steve in einer alternativen Zeitlinie lebt, jedoch erneut in den Konflikt hineingezogen wird.

Bedrohung durch Doctor Doom

Auslöser für seine Rückkehr in den Kampf ist Doctor Doom, gespielt von Robert Downey Jr., der offenbar das Multiversum in seiner bestehenden Form zerstören will. Neben Evans und Downey Jr. gehört auch Chris Hemsworth als Thor zur Besetzung. Thematisch knüpft der Film laut Teaser an zentrale Motive aus "Avengers: Endgame" an.

© marvel

Fokus auf bekannte Figuren

"Avengers: Doomsday" versteht sich als Zusammenführung der Entwicklungen der vergangenen Jahre im MCU. Gleichzeitig setzt Marvel Studios sichtbar auf bekannte Gesichter wie Chris Evans und Robert Downey Jr., um das Publikum wieder verstärkt in die Kinos zu bringen. Der Kinostart des Films ist für 2026 geplant.