Paukenschlag: Song Contest Show muss abgesagt werden!

Neues Song Contest Drama. Im Mai rockt der 70. Song Contest die Wiener Stadthalle. Doch jetzt fällt eine der größten Feiern zum 70. ESC-Geburtstag aus.

Neuer Song Contest Wirbel. Nachdem wegen Israel ja schon fünf Länder, u.a. auch der Big Five Fixstarter Spanien, ihre Teilnahme beim 70. Song Contest in Wien abgesagt haben, gibt’s jetzt das nächsten ESC-Beben. Den nächsten Tiefschlag. Wie die Schweizer Zeitschrift "Blick" berichtet fällt nämlich nun wohl die größte Jubiläumsfeier zum 70er des Wettsingens aus: Die allererste Song Contest Tournee.

Nach dem Grande Finale in Wien sollten ja ab 15. Juni die erste "Eurovision Song Contest Live Tour" gezündet werden. "Speziell für das Jubiläumsjahr konzipiert, vereint dieses unvergessliche Konzerterlebnis ikonenhafte Song-Contest-Teilnehmer und Künstler aus dem Jahr 2026, um die Geschichte des Contests zu feiern, seine weltweite Fanbase und sieben Jahrzehnte unvergesslicher Musik", so die EBU im Jänner ganz überschwänglich in einer Aussendung.

10 der größten Hallen in Europa - von London über Hamburg bis Stockholm - wurden dafür gebucht. Und ESC-Legende wie Johnny Logan (Irland), Katrina (Großbritannien), Lordi (Finnland,) der Helena Paparizou (Griechenland). Dazu sollten die Top 10 des kommenden Wiener Song Contest mit auf Tour gehen.

Doch das Fan-Interesse war mehr als überschaubar. Und die Preise ähnlich hoch wie beim ESC in Wien. Mit Stehplätzen für 99,90 Franken in Zürich etwa. Jetzt ist alles vorbei. "Die Europäische Rundfunkunion (EBU) bedauert, die schwierige Entscheidung bekanntgeben zu müssen, die Eurovision Song Contest Live Tour 2026 zu verschieben. Wir sind auf unvorhergesehene Herausforderungen gestoßen, die wir trotz aller Bemühungen unseres Teams, der Produzenten und Veranstalter nicht bewältigen konnten." gab die EBU am Freitag die Absage bekannt. ESC-Tour Zero Points!