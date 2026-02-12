Gewinnspiel: Letzte Chance auf die coole ESC-Party von Nikotin

Die steirische Chart-Rockerin Anna-Sophie(„Superhuman“), die selbstbewusste Tirolerin Kayla Krystin („I brenn“) und der Pop-Sonnenschein Julia Steen („Julia“). Dazu natürlich "unser neuer Falco", der freche Durchstarter „Nikotin“ mit „Unsterblich“ Das sind die ersten Favoriten für unser Song Contest Ticket. Am 20. Februar rittern ja 12 Kandidaten bei der großen, von Alice Tumler und Cesar Sampson moderierten, ORF-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ um unseren Startplatz im Song Contest Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle

Stellen dafür Anna-Sophie, Julia Steen, David Kurt („Pockets full of Snow“), FREVD („Riddle“), Lena Schaur („Painted Reality“) und Ex-Starmaniac Jürgen Piller („Das Leben ist Kunst“) diesen Freitag (13. Februar) ihre potenziellen ESC-Hymnen ins Netz, so geht Nikotin zwecks Stimmenfang sogar noch einen Schritt weiter: am 16. Februar zündet der Austropop-Durchstarter im Wiener Kult-Club Loft seine große Song Contest-Countdown-Party „Nikotin Calling“.

Neben der Live-Premiere der ESC-Hymne „Unsterblich.“ Stehen beim Mini-Konzert auch Kulthits wie „1010“, wo er im Video ja sogar Richard Lugner selig dabei hatte. „Kaiser von Österreich“ oder „Rosa Schnee“ am Programm.

Der Eintritt dafür erfolgt eigentlich nur auf persönliche Einladung.


