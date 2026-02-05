Stadthalle glänzt ab heute im Song-Contest-Look

Gut drei Monate vor dem Eurovision Song Contest hat sich die Wiener Stadthalle als Austragungslocation nun ins passende Outfit geworfen.

Noch mehr Sichtbarkeit für den Eurovision Song Contest in Wien: Die Wiener Stadthalle erstrahlt seit Donnerstag offiziell im Eurovision-Song-Contest-Look. Auf das Vordach der Halle F wurde dafür ein großflächiges Plakat im ESC-Design aufgetragen. Der Eurovision Song Contest ist damit nun optisch in und auf der Wiener Stadthalle angekommen – und die Venue präsentiert sich in ihrem offiziellen Outfit für Europas größten Musikevent.

Ganz Wien im Eurovision-Song-Contest-Fieber

Nicht nur die Wiener Stadthalle wird im Eurovision-Song-Contest-Design Sichtbarkeit für den Mega-Event in Wien erzeugen. Bereits jetzt befindet sich am Wiener Rathausplatz eine Countdown-Uhr, die die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden zum Start des Eurovision Song Contest mit der Opening Ceremony am Sonntag, dem 10. Mai, am Wiener Rathausplatz herunterzählt und die Vorfreude auf die Show-Woche im Mai steigert.

Auch öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Straßenbahne und Busse werden im ESC-Design durch die Bundeshauptstadt fahren und Tausende ESC-Fans transportieren. Damit das internationale Publikum sofort die Atmosphäre des Eurovision Song Contest wahrnehmen kann, sind auch Bahnhöfe und der Flughafen Schwechat mit Eurovision-Branding ausgestattet. Und auch an vielen weiteren öffentlichen Plätzen in ganz Wien wird der Eurovision Song Contest sichtbar sein – in Form von Plakaten, Beschilderungen und Schauobjekten.