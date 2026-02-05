Wien meldet Rekord bei Unternehmensgründungen

Wien ist unangefochten die Gründungshauptstadt Österreichs. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2025 einen Zuwachs um 9,2 Prozent auf 10.995 Neugründungen.

Wien hat 2025 einen neuen Gründerrekord aufgestellt. Mit 10.995 neu gegründeten Unternehmen verzeichnet die Stadt so viele Neugründungen wie noch nie zuvor. Gegenüber dem Jahr 2024 bedeutet das ein Plus von 9,2 Prozent und einen klaren Abstand zum Rest des Landes.

"Nirgendswo werden jedes Jahr so viele neue Unternehmen gegründet wie in Wien. Auch die Steigerung ist mehr als beeindruckend", betont Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck. Österreichweit entfiel damit rund ein Viertel aller Neugründungen auf die Bundeshauptstadt. Seit 1993 entstanden in Wien insgesamt 251.177 Betriebe.

Unternehmer werden jünger

Besonders deutlich zeigte sich das Wachstum 2025 im Bereich Information und Consulting. In dieser Sparte stieg die Zahl der Neugründungen um 17,1 Prozent. Zahlenmäßig am stärksten vertreten blieb weiterhin das Gewerbe und Handwerk, auf das rund ein Drittel aller neuen Unternehmen entfiel.

Auffällig ist auch die Altersstruktur der Gründerinnen und Gründer. Das Durchschnittsalter lag bei 36,1 Jahren. Die größte Gruppe stellte die Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren. Knapp dahinter folgten Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer im Alter von 20 bis 30 Jahren.

Spürbare Effekte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die hohe Zahl an Neugründungen wirkt sich deutlich auf die Wiener Wirtschaft aus. Neu gegründete Unternehmen erzielten eine direkte Wertschöpfung von 895,8 Millionen Euro. Unter Einbeziehung vor- und nachgelagerter Bereiche erhöhte sich der gesamte wirtschaftliche Effekt auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Auch am Arbeitsmarkt hinterließ der Gründerboom klare Spuren. Rund 13.000 neue Arbeitsplätze entstanden direkt durch die Neugründungen. Zusätzlich flossen etwa 632 Millionen Euro an Steuern und Abgaben in die öffentlichen Kassen.

Was treibt Wiens Gründer an?

Die Gründe für den Schritt in die Selbständigkeit sind vielfältig. 73 Prozent der Gründerinnen und Gründer nannten den Wunsch nach einer flexibleren Zeit- und Lebensgestaltung. 72,3 Prozent wollten lieber ihr eigener Chef sein. Rund 60 Prozent gaben an, Verantwortung im eigenen Unternehmen besser einbringen zu können als zuvor im Angestelltenverhältnis.

"Wien ist der beste Platz für Wirtschaftstreibende und die es werden wollen", so Ruck. Besonders für junge Menschen sei der Schritt in die Selbständigkeit attraktiv. Entsprechend intensiv fällt die Nachfrage nach Unterstützung aus. Allein im Jahr 2025 führten Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer Wien rund 48.000 Gründungsberatungen durch.