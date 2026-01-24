"Höhle der Löwen"-Star spricht über ihre schwerste Krise

Judith Williams (54), Star aus "Die Höhle der Löwen" und Teleshopping-Ikone, stand früh vor ihrer härtesten Krise: Ein gutartiger Tumor in der Gebärmutter und eine Hormonbehandlung zerstörten ihre Stimme – und damit ihren Lebenstraum als Opernsängerin.

"Mir war einfach die Identität genommen worden", sagt Williams gegenüber "Bild". Verzweifelt musste sie sich neu orientieren und begann von vorne, als Empfangsdame in einem Fitnessstudio. Dort entwickelte sie den Ehrgeiz, in jeder Rolle ihr Bestes zu geben, und baute sich Schritt für Schritt eine neue Identität auf.

Dann arbeitete Williams an einer Rezeption und danach beim Teleshopping. Ihren Einstieg dort, beschreibt sie als "Zufall, harter Arbeit und echter Leidenschaft". Bei ihrem ersten Auftritt bei QVC brach sie Rekorde: "Wir haben den Verkaufsküchenrekord gebrochen – in nur einer Stunde."

Beim Verkaufen stelle sie stets den Gründer und dessen Geschichte in den Mittelpunkt. Williams sagt gegenüber "Bild": "Er hat vielleicht seine Lebensersparnisse riskiert für seinen Traum. Und es ist von mir abhängig, ob ich seine Geschichte gut erzähle, damit die Menschen das verstehen und sagen: 'Cool, diesen Artikel brauchen wir unbedingt.'"

Heute ist Judith Williams Unternehmerin, Investorin und Vorbild – nicht wegen Perfektion, sondern weil sie immer wieder aufsteht und im Schmerz Chancen sieht.

Judiths Familienleben mit vier Kindern, ihre Erfahrungen als kurzzeitige Alleinerziehende und die Unterstützung ihres Mannes prägen sie ebenso wie ihre Kindheit, in der ihre Eltern sie ermutigten: "Glaube an dich."