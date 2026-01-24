"Leider unmöglich": Trauriges Update über Zustand von Michael Schumacher

Flavio Briatore entdeckte Michael Schumacher und feierte seine ersten beiden Weltmeistertitel mit ihm. Nun gab er in einem Interview ein trauriges Update zum Zustand des Rekord-Weltmeisters der Formel 1.

Ende Dezember 2013 schockte der schreckliche Ski-Unfall von Formel-1-Ikone Michael Schumacher die ganze Welt. Seitdem rätseln Fans, wie es ihrem früheren Idol tatsächlich geht.

Immer wieder melden sich ehemalige Weggefährten und teilen Infos, die ihnen zugetragen wurden, ohne einen echten Hintergrund. Denn die Familie rund um Frau Corinna schottet den siebenfachen Weltmeister komplett ab.

© Getty

Nur eine Handvoll ausgewählte Vertraute dürfen zu Schumi, der mittlerweile 57 Jahre alt ist. Es gab Gerüchte, dass er mit Handzeichen kommunizieren soll. Den Großteil der Zeit lebt die Familie in der Villa in Genf und auf dem Anwesen auf Mallorca.

Entdecker Flavio Briatore gibt Update

Doch Auftritte oder Informationen über den tatsächlichen Zustand gibt es auch 12 Jahre nach der Tragödie nicht. Nun sprach sein Entdecker Flavio Briatore mit der Schweizer Nachrichten-Seite 20 Minuten.

Der ehemalige Playboy und Ex von Top-Model Heidi Klum gibt dabei traurige Einblicke, wie es scheinbar tatsächlich ausschaut. Der Italiener, unter dem Schumacher seine ersten beiden Weltmeistertitel in der Motorsport-Königsklasse holte, erinnert sich lieber an die guten Zeiten und wilden Feiern mit Schumi zurück und gibt zu: "Ich möchte ihn so in Erinnerung behalten."

© Getty

Seinen Angaben zufolge hat er weiterhin Kontakt mit der Familie seines ehemaligen Schützlings. Briatore: "Mit Corinna Schumacher bin ich noch im Kontakt, mit Michael ist das leider unmöglich."Eine Nachricht, die vielen Fans wenig Hoffnung geben wird, den Superstar eines Tages wieder sehen zu können.