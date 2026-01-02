Michael Schumacher gegen Max Verstappen: "Es ist mir völlig egal"

Michael Schumacher lebt seit seinem schweren Ski-Unfall 2013 abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Nun sieht sich sein Bruder Ralf mit Vorwürfen konfrontiert – und reagiert deutlich.

Michael Schumacher ist seit seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Über seinen Gesundheitszustand gibt es nur wenige Informationen, die Familie hält Details bewusst privat. Zum engen Kreis mit Kontakt zur Formel-1-Legende zählt unter anderem sein langjähriger Ferrari-Teamchef Jean Todt.

Gemeinsam mit Todt prägte Schumacher eine der erfolgreichsten Epochen der Formel 1. Zwischen 2000 und 2004 gewann er fünf Weltmeistertitel in Serie für Ferrari, zuvor holte er 1994 und 1995 zwei Titel mit Benetton. Insgesamt kommt Schumacher auf sieben Weltmeisterschaften.

© Getty, GEPA

Nach seinem ersten Rücktritt 2006 kehrte er von 2010 bis 2012 mit Mercedes noch einmal in die Formel 1 zurück, blieb in dieser Phase jedoch ohne Rennsieg. Besonders in der Saison 2012 kostete ihn eine Serie technischer Probleme zahlreiche Punkte.

Kritik an Rekord-Debatte

Seitdem hatLewis Hamilton Schumachers Rekord von sieben Titeln eingestellt, während Max Verstappen 2025 knapp daran scheiterte, Schumachers Serie von fünf Titeln in Folge zu egalisieren. Genau diese Vergleiche sorgen immer wieder für Diskussionen.

© Getty

In einem Interview mit dem Portal F1-Insider reagierte Ralf Schumacher nun ungehalten. Auf die Frage, ob es ihn störe, dass Verstappen den Rekord seines Bruders nicht eingestellt habe, antwortete der frühere Formel-1-Pilot klar: „Nein. Es ist mir völlig egal. Man kann diese Dinge nicht vergleichen.“

Klare Worte von Ralf Schumacher

Ralf Schumacher betonte, sein Bruder sei „der beste Fahrer seiner Zeit“ gewesen. Neue Generationen würden zwangsläufig folgen, das sei normal. Auch die häufig geäußerte Behauptung, er sei neidisch auf Lewis Hamilton oder Max Verstappen, wies er entschieden zurück.

„Das ist kompletter Unsinn“, sagte Schumacher. Jeder Fahrer, der so erfolgreich sei wie Hamilton oder Verstappen, habe sich seine Erfolge absolut verdient.