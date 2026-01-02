Laut Buchmachern: Glasner übernimmt diesen englischen Top-Klub

Nach dem jüngsten Punktverlust von Manchester United gegen Schlusslicht Wolverhampton wird erneut über die Zukunft von Trainer Ruben Amorim diskutiert. Buchmacher haben bereits einen klaren Favoriten für den Fall eines Trainerwechsels ausgemacht.

Ruben Amorim ist seit November 2024 Cheftrainer von Manchester United. Der Portugiese kam von Sporting Lissabon und übernahm nach der Trennung von Erik ten Hag. Die Zeit seither verlief wechselhaft.

United beendete die vergangene Saison auf Platz 15 der Premier League und verlor das Europa-League-Finale mit 0:1 gegen Tottenham Hotspur. Dadurch spielt der Klub in dieser Saison in keinem europäischen Bewerb. Aktuell liegt Manchester United auf Rang sechs der Tabelle, was für eine Qualifikation für die Europa League reichen könnte. Auch ein Platz unter den Top vier – oder möglicherweise Top fünf – würde die Tür zur Champions League öffnen.

Punktverlust gegen Schlusslicht

Zuletzt ließ United erneut Punkte liegen. Beim 1:1 am Mittwoch zu Hause gegen Wolverhampton, das bislang erst drei Punkte gesammelt hat und weiter sieglos ist, ging Amorims Team zunächst durch ein abgefälschtes Tor von Joshua Zirkzee in Führung. Kurz vor der Pause glich Ladislav Krejci für die Gäste aus.

Ein später Treffer von Patrick Dorgu wurde nach Abseitsentscheidung und VAR-Überprüfung aberkannt. Am Sonntag steht für United das Auswärtsspiel bei Leeds United in Elland Road an.

© getty

Glasner bei Buchmachern vorne

Sollte sich Manchester United für einen Trainerwechsel entscheiden, sehen die Buchmacher laut BetVictor einen klaren Favoriten. Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner wird mit einer Quote von 2/1 als wahrscheinlichster Nachfolger gehandelt.

Hinter dem Österreicher folgen die ehemaligen United-Spieler Laurent Blanc und Michael Carrick mit jeweils 6/1. Gareth Southgate sowie Ex-Barcelona-Coach Xavi liegen bei 8/1.

Vertragssituation bei Crystal Palace

Glasners Vertrag bei Crystal Palace läuft am Ende dieser Saison aus. Sollte er den Klub verlassen, wäre keine Ablöse fällig. Palace soll laut Bericht bereits mögliche Nachfolger in Betracht ziehen.

Der 50-Jährige bestätigte zuletzt, dass Gespräche über eine Vertragsverlängerung derzeit zurückgestellt sind.