Drama in Turin! Juventus braucht ein Wunder gegen eiskalte Türken

Juventus Turin steht mit dem Rücken zur Wand. Nach der krachenden 2:5-Niederlage im Hinspiel benötigt der italienische Rekordmeister im eigenen Stadion einen historischen Kraftakt gegen Galatasaray Istanbul.

Die alte Dame bittet am Mittwoch (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Schicksalsspiel im Allianz Stadium. Nach dem heftigen 2:5 in Istanbul, bei dem Juve nach einer Roten Karte für Juan Cabral komplett auseinanderfiel, ist die Ausgangslage prekär. Um das frühe Aus in den Play-offs noch zu verhindern, muss das Team von Trainer Luciano Spalletti mindestens drei Tore aufholen.

Personalnot in der Turiner Abwehr

Die ohnehin wacklige Defensive der Italiener ist massiv geschwächt. Neben dem gesperrten Cabral fehlen mit Federico Gatti weitere etablierte Kräfte im Aufbau, was die Stabilität im Abwehrzentrum gefährdet. Galatasaray hingegen reist mit voller Kapelle und dem Selbstvertrauen einer Top-Leistung an. Besonders Noa Lang, der im Hinspiel einen Doppelpack schnürte, und Davinson Sánchez stellten die Juve-Abwehr vor unlösbare Probleme.

Galatasaray lauert auf Konter

Die Türken können sich aufgrund des komfortablen Vorsprungs darauf konzentrieren, defensiv kompakt zu stehen und über schnelle Umschaltmomente für die Entscheidung zu sorgen. Für Galatasaray reicht in Turin bereits eine knappe Niederlage, um den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren. Juve muss hingegen von der ersten Minute an volles Risiko gehen, ohne dabei die notwendige Balance zwischen Offensive und Defensive zu verlieren.

Alles oder Nichts für den Rekordmeister

Ein Ausscheiden wäre für die hohen Ansprüche von Juventus Turin eine enorme Enttäuschung. Nur ein Sieg mit mindestens drei Toren Differenz rettet die Italiener noch in die Verlängerung oder direkt in die nächste Runde. In der heimischen Liga zeigte Juve zuletzt wechselhafte Leistungen, während Galatasaray mit der Effizienz einer Spitzenmannschaft nach Italien kommt.