Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
juventus yildiz galatasaray
© getty

Champions League

Drama in Turin! Juventus braucht ein Wunder gegen eiskalte Türken

25.02.26, 17:08
Teilen

Juventus Turin steht mit dem Rücken zur Wand. Nach der krachenden 2:5-Niederlage im Hinspiel benötigt der italienische Rekordmeister im eigenen Stadion einen historischen Kraftakt gegen Galatasaray Istanbul.

Die alte Dame bittet am Mittwoch (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Schicksalsspiel im Allianz Stadium. Nach dem heftigen 2:5 in Istanbul, bei dem Juve nach einer Roten Karte für Juan Cabral komplett auseinanderfiel, ist die Ausgangslage prekär. Um das frühe Aus in den Play-offs noch zu verhindern, muss das Team von Trainer Luciano Spalletti mindestens drei Tore aufholen.

Personalnot in der Turiner Abwehr

Die ohnehin wacklige Defensive der Italiener ist massiv geschwächt. Neben dem gesperrten Cabral fehlen mit Federico Gatti weitere etablierte Kräfte im Aufbau, was die Stabilität im Abwehrzentrum gefährdet. Galatasaray hingegen reist mit voller Kapelle und dem Selbstvertrauen einer Top-Leistung an. Besonders Noa Lang, der im Hinspiel einen Doppelpack schnürte, und Davinson Sánchez stellten die Juve-Abwehr vor unlösbare Probleme.

Galatasaray lauert auf Konter

Die Türken können sich aufgrund des komfortablen Vorsprungs darauf konzentrieren, defensiv kompakt zu stehen und über schnelle Umschaltmomente für die Entscheidung zu sorgen. Für Galatasaray reicht in Turin bereits eine knappe Niederlage, um den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren. Juve muss hingegen von der ersten Minute an volles Risiko gehen, ohne dabei die notwendige Balance zwischen Offensive und Defensive zu verlieren.

Alles oder Nichts für den Rekordmeister

Ein Ausscheiden wäre für die hohen Ansprüche von Juventus Turin eine enorme Enttäuschung. Nur ein Sieg mit mindestens drei Toren Differenz rettet die Italiener noch in die Verlängerung oder direkt in die nächste Runde. In der heimischen Liga zeigte Juve zuletzt wechselhafte Leistungen, während Galatasaray mit der Effizienz einer Spitzenmannschaft nach Italien kommt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen