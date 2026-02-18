Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizeiautos Schlepper
© LPD Steiermark (Archivbild)

Straßenblockade

Einbrecher rammten auf Flucht zwei Polizeiautos: Festnahme

18.02.26, 12:53 | Aktualisiert: 18.02.26, 14:27
Teilen

Die beiden Rumänen konnten schließlich festgenommen werden. 

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagabend in der Wiener Leopoldstadt ab. Dort wurden zwei Einbrecher, die zuvor in eine Wohnung im Bezirk Baden eingestiegen waren, festgenommen. Auf ihrer Flucht wurden sie von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gestoppt.

Doch die die beiden Rumänen im Alter von 28 und 33 Jahren leisteten heftigen Widerstand. Mehrfach versuchten sie mit ihrem Fluchtfahrzeug eine Polizei-Blockade im Bereich der Stadionallee zu durchbrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Deshalb schlossen sie sich in ihrem Auto ein. Zwei Polizei-Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. 

Die Polizei musste dieses schließlich aufbrechen, die beiden Einbrecher wurden festgenommen.  Neben Einbruchswerkzeug fand die Polizei auch das Diebesgut im Fluchtauto. Bei der Festnahme um 19.15 Uhr wurden die beiden Rumänen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen