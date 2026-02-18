Einbrecher rammten auf Flucht zwei Polizeiautos: Festnahme

Die beiden Rumänen konnten schließlich festgenommen werden.

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagabend in der Wiener Leopoldstadt ab. Dort wurden zwei Einbrecher, die zuvor in eine Wohnung im Bezirk Baden eingestiegen waren, festgenommen. Auf ihrer Flucht wurden sie von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gestoppt.

Doch die die beiden Rumänen im Alter von 28 und 33 Jahren leisteten heftigen Widerstand. Mehrfach versuchten sie mit ihrem Fluchtfahrzeug eine Polizei-Blockade im Bereich der Stadionallee zu durchbrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Deshalb schlossen sie sich in ihrem Auto ein. Zwei Polizei-Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Die Polizei musste dieses schließlich aufbrechen, die beiden Einbrecher wurden festgenommen. Neben Einbruchswerkzeug fand die Polizei auch das Diebesgut im Fluchtauto. Bei der Festnahme um 19.15 Uhr wurden die beiden Rumänen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich.