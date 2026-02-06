Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.500 aktien down -0.2% Andritz AG 70.70 aktien down -6.85% BAWAG Group AG 136.70 aktien up +1.18% CA Immobilien Anlagen AG 25.080 aktien up +1.37% CPI Europe AG 15.990 aktien down -0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 197.60 aktien up +2.7% EVN AG 29.200 aktien up +1.04% Erste Group Bank AG 107.50 aktien up +1.61% Lenzing AG 27.500 aktien down -0.18% OMV AG 51.85 aktien up +0.48% Oesterreichische Post AG 34.250 aktien up +0.74% PORR AG 36.350 aktien up +2.11% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.140 aktien up +1.49% SBO AG 32.800 aktien down -1.2% STRABAG SE 89.80 aktien up +1.13% UNIQA Insurance Group AG 16.020 aktien down -0.12% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien up +3.11% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.80 aktien down -1.18% Wienerberger AG 29.360 aktien up +0.14% voestalpine AG 42.700 aktien up +1.67%
  1. oe24.at
  2. Business
KTM produziert künftig GasGas in OÖ.

Globalisierungsfonds

Gekündigte KTM-Mitarbeiter: 1,8 Millionen Euro aus EU-Fonds

06.02.26, 13:37 | Aktualisiert: 06.02.26, 14:51
Teilen

420 vom Motorradhersteller KTM entlassene Arbeitnehmer sollen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden.

420 vom Motorradhersteller KTM entlassene Arbeitnehmer sollen mit 1,8 Millionen Euro aus Brüssel beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden: Die EU-Kommission hat am Freitag vorgeschlagen, insgesamt 3,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Globalisierungsanpassungsfonds für Arbeitnehmer (EGF) zu mobilisieren, um 836 Menschen in Österreich und Belgien zu unterstützen. KTM hatte vor drei Wochen angekündigt, weitere 500 Beschäftigte zu kündigen.

Unterstützung bei der Jobsuche 

Brüssel will Berufsberatung und -orientierung, Unterstützung bei der Jobsuche, Weiterbildungen und Ausbildungsbeihilfen finanzieren. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich auf 3 Millionen Euro, 60 Prozent will die Kommission übernehmen und 40 Prozent (1,2 Millionen Euro) das österreichische Arbeitsamt. Die österreichischen Behörden begannen bereits im März 2025 mit der Unterstützung von Arbeitnehmern durch den Fonds; diese Kosten können rückwirkend bezahlt werden. EU-Parlament und Rat der Mitgliedsländer müssen den Vorschlag der Kommission noch absegnen. Dann können die Gelder fließen.

KTM und die Töchter KTM Components sowie KTM F&E hatten im November 2024 Insolvenz angemeldet, es folgte der Produktionsstopp bei KTM im Dezember und danach ein Sanierungsverfahren und die Übernahme durch den indischen Aktionär Bajaj. Die EU-Kommission hatte im November 2025 grünes Licht für die Kontrollübernahme gegeben. Für die nun erfolgte weitere Kündigungswelle wurden ein Sozialplan und ein Härtefonds eingerichtet.

Fonds kann bei mehr als 200 Entlassenen aktiviert werden

Ziel des EGF ist, niedrigqualifizierte und benachteiligte Arbeitssuchende bei der Bewältigung neuer Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. Der EGF kann aktiviert werden, wenn ein einzelnes Unternehmen (einschließlich seiner Zulieferer und nachgelagerten Produzenten) mehr als 200 Mitarbeiter entlässt. Der Fonds verfügt im Zeitraum 2021-2027 über ein Jahresbudget von 35 Millionen Euro. Er kann 60 bis 85 Prozent der Kosten von Projekten finanzieren, die darauf abzielen, entlassenen Arbeitnehmern zu helfen, eine neue Stelle zu finden oder ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen