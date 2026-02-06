Alles zu oe24VIP
© Getty

Zu geringe Quote

Insolventer Maschinenbauer SPS geht in Konkurs

06.02.26, 13:38
Die insolvente SPS Maschinenbau GmbH geht in Konkurs.  

Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans zurückgezogen, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag. Das Sanierungsverfahren am Landesgericht Wels sei in ein Konkursverfahren umgewandelt und die für 12. Februar vorgesehene Sanierungsplantagsatzung abberaumt worden.

Das Vermögen von SPS schätzt der AKV auf knapp 350.000 Euro. Da rund 4,75 Mio. Euro an anerkannten Insolvenzforderungen vorliegen, hätte die Quote nur 7 Prozent betragen. Das Unternehmen mit zuletzt 23 Beschäftigten wurde bereits Ende November, kurz nach Insolvenzeröffnung, geschlossen.

