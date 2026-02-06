Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
Konkursverfahren über Austria Klagenfurt eröffnet
© GEPA/Mario Buehner-Weinrauch

Zweite Liga

Konkursverfahren über Austria Klagenfurt eröffnet

06.02.26, 10:57
Teilen

Über Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. 

Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 am Freitag mit. Demnach findet die erste Gläubigerversammlung am 31. März statt. Die Klagenfurter stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab und liegen derzeit in der 2. Liga an der elften Stelle. Der Club hatte bereits seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Die Lizenz für das laufende Spieljahr erhielt die Klagenfurter Austria im April des Vorjahres erst in zweiter Instanz, außerdem musste man aufgrund des verspätet eingereichten Konzernabschlusses mit drei Punkten Abzug in die aktuelle Saison starten. Damit setzt sich eine Tradition in Klagenfurt fort: 2008 ging der FC Kärnten, 2010 Austria Kärnten in Konkurs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen