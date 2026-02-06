Trumps Vize JD Vance kam mit 14 Flugzeugen

Die Fahrzeug-Kolonne von JD Vance umfasste unfassbare 100 Autos.

US-Vize-Präsident JD Vance ist am Donnerstag in Mailand angekommen. Der Stellvertreter von Präsident Donald Trump war in Begleitung seiner Familie mit der Sondermaschine Air Force Two am Vormittag gelandet und traf danach mit US-Sportlern zusammen.

Vance kam nicht alleine nach Italien. Seine Delegation reist mit einer Flotte von 14 Flugzeugen an, während sich eine Kolonne aus rund 100 Fahrzeugen durch abgesperrte Straßen bewegt. Elf der Maschinen transportieren Mitarbeiter, frühere Spitzensportler und Sicherheitskräfte, ein weiteres Flugzeug ist mit Lebensmitteln beladen, zwei weitere bringen gepanzerte Fahrzeuge über den Atlantik. Besonders der Einsatz des Sicherheitsdienstes ICE sorgt im Umfeld der Olympischen Spiele seit Tagen für Spannungen.

Als Hauptquartier dienen Vance und US-Außenminister Marco Rubio, der nur wenige Stunden zuvor in Mailand eintraf, das hermetisch abgeriegelte Sheraton-Hotel. Um mögliche Angriffsflächen zu minimieren, fuhr Vance in ein schwarzes Zelt neben dem Hotel – ein Vorgehen, das für Personen mit höchster Gefährdungsstufe üblich ist. Auch die umliegenden Gebäude werden streng bewacht, Sicherheitskräfte sollen dort zusätzlich Wärmebildkameras einsetzen.

© Getty

Zur Delegation gehören neben Rubio auch der frühere CIA-Chef und US-Außenminister Mike Pompeo sowie mehrere ehemalige amerikanische Sportstars. Unter ihnen sind Shorttrack-Legende Apolo Ohno, Eiskunstlauf-Olympiasieger Evan Lysacek und die Eishockey-Zwillinge Jocelyne und Monique Lamoureux – passend zum olympischen Rahmen des Besuchs.

Vance bei Eishockey-Partie

In der Milano Rho Eishockey-Arena saß Vance dann am Abend zusammen mit seinen drei Kindern neben Rubio und schaute sich das Frauen-Match zwischen den USA und Tschechien an. Größere Reaktionen aus dem Publikum auf die prominenten Gäste gab es keine.

© Getty

© Getty

Der Besuch findet - wie die gesamten Spiele - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Tribünenabschnitt, auf dem die beiden Politiker saßen, wurde von etlichen Sicherheitsbeamten bewacht. Vance nimmt zusammen mit Rubio am Freitagabend auch an der zentralen Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion von Mailand teil.