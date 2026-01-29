Dschungel-Skandal: Schiebung! Vier Stars sind von Prüfung befreit - wieso das?

Dschungel-Fans fragen sich: Wie kann das denn sein?

Heuer geht es heiß her... Schon wieder Wirbel im Dschungelcamp!

Zwist

Nach diversen Streitigkeiten, Prüfungsverweigerungen und großem Hunger ist der nächste Wirbel schon im Gange! Einmal mehr wurde Reality-Star Ariel für die nächste Dschungelprüfung ausgewählt.

Ariel muss wieder

Das ist mittlerweile schon fast Gesetz - die Zusehenden wollen die junge Frau leiden sehen. Alleine oder wie jüngst zu dritt mit Gil und Eva - Hauptsache Ariel muss auch in die Prüfung.

Vier Stars gesperrt

Doch nach Tag sechs war es den Zusehenden nicht möglich, für alle Stars abzustimmen. Denn: Tatsächlich waren gleich vier (!) gesperrt: Hubert Fella, Nicole Bestler-Boettcher, Samira Yavuz und Simone Ballack. Unklar ist leider, warum, denn sollten nicht alle fit genug sein?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+

Das sagt RTL

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer oberste Priorität. Alle sind fit genug fürs Camp," hieß es gegenüber Bunte.at und weiter: "Aus gesundheitlichen Gründen sind bei der nächsten Dschungelprüfung vier Stars gesperrt."