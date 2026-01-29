Alles zu oe24VIP
Dschungel Tag 6
© RTL

Wie bitte?

Dschungel-Skandal: Schiebung! Vier Stars sind von Prüfung befreit - wieso das?

29.01.26, 10:38
Dschungel-Fans fragen sich: Wie kann das denn sein?

Heuer geht es heiß her... Schon wieder Wirbel im Dschungelcamp!

Dschungel Tag 6
© RTL

Zwist

Nach diversen Streitigkeiten, Prüfungsverweigerungen und großem Hunger ist der nächste Wirbel schon im Gange! Einmal mehr wurde Reality-Star Ariel für die nächste Dschungelprüfung ausgewählt.

Ariel muss wieder

Das ist mittlerweile schon fast Gesetz - die Zusehenden wollen die junge Frau leiden sehen. Alleine oder wie jüngst zu  dritt mit Gil  und Eva - Hauptsache Ariel muss auch in die Prüfung.

Dschungel Tag 6
© RTL

Vier Stars gesperrt

Doch nach Tag sechs war es den Zusehenden nicht möglich, für alle Stars abzustimmen. Denn: Tatsächlich waren gleich vier (!) gesperrt: Hubert Fella, Nicole Bestler-Boettcher, Samira Yavuz und Simone Ballack. Unklar ist leider, warum, denn sollten nicht alle fit genug sein?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+  

Das sagt RTL

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer oberste Priorität. Alle sind fit genug fürs Camp," hieß es gegenüber Bunte.at und weiter: "Aus gesundheitlichen Gründen sind bei der nächsten Dschungelprüfung vier Stars gesperrt."

