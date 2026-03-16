Konzert-Flop für Andreas Gabalier – es gibt noch jede Menge Tickets!

Neuer Wirbel um Andreas Gabalier. Am Freitag gingen die Tickets für seine Unplugged-Konzerte von Andreas Gabalier in den Verkauf. Der Ansturm hält sich aber noch in Grenzen. Und das obwohl er bei uns ja nur in Salzburg und Bregenz aufspielt.

Ihr seid der Wahnsinn!“ schreibt Andreas Gabalier auf Facebook und freut sich über zwei Zusatz-Konzerte für seien Unlugged-Tour in Berlin und Dresden. In seiner Österreichischen Heimat schaut es für den Volks Rock N‘ Roller freilich nicht ganz so rosig aus. Schon mit den Tourdaten zum 10-jährigen Jubiläum seines MTV-Unplugged Coups sorgte Gabalier für viel Wirbel, da er ja nur in Salzburg und Bregenz (25. November) aufspielt und u.a. auf Wien und seine Heimatstadt Graz verzichtet. „Schade, dass nicht mehr in Österreich stattfindet," zeigen sich die Fans im Internet enttäuscht.

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Jetzt bekommt Gabalier die Rechnung präsentiert: Ein Blick auf den Saalplan von oeticket zeigt, dass es mit Stand Montag 16- März 11.45 Uhr sowohl für Auftritte im Großen Festspielhaus in Salzburg (9. November) als auch im Festspielhaus Bregenz (25. November) noch jede Menge Tickets gibt. Dabei ging der Vorverkauf ja schon am Freitag (13. März) los.

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Für Gabalier gibt's Salzburg (o.) und Bregenz (u.) noch jede Menge Tickets,

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Vielleicht liegt es aber auch an den Preisen: In Bregenz gibt es für die Unplugged-Jubiläums-Show kein Ticket unter 85,90 Euro (Sitzplatz PK5) In Salzburg wäre man indes schon ab 59,90 Euro (Sitzplatz PK 8) dabei. Für die besten Sitzplatze in der „PK1 Premium“ wären bei beiden Konzerten je 159,90 Euro pro Ticket fällig.