"Nun bist du an der Reihe": Neue schwere Vorwürfe gegen Andrew

Der Sumpf um Jeffrey Epstein zieht Ex-Prinz Andrew erneut in die Tiefe. Neue FBI-Dokumente enthüllen die Aussage eines brasilianischen Models, das von einer verstörenden Begegnung berichtet.

Die Veröffentlichung neuer Teile der Epstein-Akten sorgt für Wirbel. Ein Dokument belegt, dass eine Brasilianerin bereits im Jahr 2020 mit FBI-Ermittlern über den Skandal-Bruder von König Charles III. sprach.

© U.S. Department of Justice

Die Frau, die heute als Bademodendesignerin in London lebt, gab laut „Daily Mail“ an, Andrew auf Wunsch von Epstein massiert haben zu müssen. Kurz darauf sei sie selbst von Epstein in dessen New Yorker Stadthaus attackiert worden. Die Ermittler vermuten, dass sich der Vorfall um das Jahr 2009 oder 2010 abgespielt hat.

Zitate belasten den Ex-Prinzen

Besonders pikant ist die Schilderung des Models über das Verhalten des Sohnes von Queen Elizabeth II. Nach ihrer Massage habe der damalige Prinz zu ihr gesagt, nun sei „sie an der Reihe“.

© U.S. Department of Justice

Anschließend soll er ihren Rücken, die Schultern, die Taille und ihre Hände massiert haben. Andrew Mountbatten-Windsor hat bisher jegliches sexuelles Fehlverhalten und alle Vorwürfe im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein stets bestritten. Das Model gab an, jahrelang von Epstein missbraucht worden zu sein.

Zusammenhang mit brisanten Fotos

In der Akte wird zudem eine Situation in der Küche von Epsteins Anwesen beschrieben. Die Frau erinnerte sich, Andrew dort mit einem etwa 20-jährigen Mädchen gesehen zu haben, was sie „ziemlich schockiert“ habe.

© U.S. Department of Justice

Epstein sei daraufhin mit einer Kamera zurückgekehrt, um Fotos zu machen. Dies deckt sich mit bereits bekannten Aufnahmen aus den Akten, die Andrew kniend über einer jungen Frau zeigen. Ob die Brasilianerin selbst die Frau auf diesen Fotos ist, bleibt bisher ungeklärt, doch Details wie die Möbel im Hintergrund liefern deutliche Hinweise auf den Ort.

Übergriff nach der Massage

Laut der Aussage seien während der Massagen alle Beteiligten bekleidet gewesen. Die Situation eskalierte jedoch unmittelbar danach: Die Frau gab zu Protokoll, dass Jeffrey Epstein sie in einen anderen Raum geführt, gegen die Wand gedrückt und versucht habe, ihr das Oberteil auszuziehen.