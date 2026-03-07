Königsfamilie schließt Andrews Töchter von royalem Event aus

In das britische Königshaus kehrt kaum Ruhe ein! Andrews Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) werden von dem diesjährigen Pferderennen Royal Ascot ausgeschlossen. Für die beiden Prinzessinnen soll das ein bitterer Schlag sein.

Gegenüber den englischen Medien verraten Freunde der Schwestern, die beiden seien "bitter enttäuscht" und wären von der Entscheidung des royalen Palasts überrascht worden. Das legendäre Pferderennen gehört für Beatrice (37) und Eugenie (35) seit Jahren fest zum königlichen Sommerprogramm.

In Großbritannien gehört Ascot zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen. Jedes Jahr kommen die Mitglieder der Königsfamilie, unter anderem König Charles (77) und Queen Camilla (78). Laut der britischen "Daily Mail" sorgt der Ausschluss der beiden Prinzessinnen für viel Gesprächsstoff.

Kaum Kontroversen um Schwesterpaar

Für die Verbannung ist ihr Vater verantwortlich. Andrew Mountbatten-Windsor ist tief im Epstein-Skandal verwickelt. Er pflegte über Jahre eine Beziehung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und steht deshalb in Kritik. Derzeit wird gegen ihn wegen Vorwürfen von Amtsmissbrauch ermittelt. Andrew droht lebenslange Haft. Der Ex-Prinz soll in seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben.

© Getty Images

Prinzessinnen Eugenie und Beatrice © Getty

Nun müssen seine Töchter büßen. Sie versuchen seit Jahren, ein eigenständiges Leben aufzubauen. Beatrice ist in der Wirtschaft tätig und ist Mutter einer kleinen Tochter. Eugenie lebt zeitweise in Portugal und engagiert sich für Kunstprojekte. Laut ihren Freunden haben die Prinzessinnen das Gefühl, "für die Fehler ihrer Eltern bezahlen zu müssen".